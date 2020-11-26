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Регоператор в сфере обращения с ТКО ответил на вопросы читателей ПЛН

30.11.2020 20:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей публикует ответы регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции, касающиеся работы ООО «Экопром», в том числе подрядных организаций, деятельности органов государственной власти и контролирующих органов в регионе, направленной на достижение целей и задач экологической реформы.

- Какой процент населения региона охвачен на данный момент услугой сбора и утилизации ТКО?

- В настоящее время услугой по вывозу ТКО охвачено 95% жителей региона, проживающих почти в 2,5 тыс. населенных пунктов. На начало прошлого года эти показатели были кратно ниже: 63% населения в более 300 населенных пунктах.

- Каковы материально-технические возможности регионального оператора? Имеются ли в парке компании транспортные средства для вывоза крупногабаритного мусора? Можно ли у регионального оператора заказать вывоз строительного мусора?

- На сегодняшний день в распоряжении регоператора как перевозчика имеется более 60 единиц техники, в том числе мусоровозы с системой задней загрузки FUSO, ISUZU, FORD CARGO, HINO и КАМАЗ. Есть и спецтехника для вывоза крупногабаритных отходов, замены больших контейнеров и ликвидации несанкционированных свалок - грузовики ГАЗель Next, FORD, КАМАЗы и МАЗ.

Что касается вывоза строительного мусора, то региональный оператор оказывает данную услугу для юридических и частных лиц в рамках отдельных договоров путем предоставления бункерного контейнера объемом 8 куб. м на сутки или ломовоза объемом 30 куб. м, что исключает дополнительные затраты на погрузку отходов.

Вывоз строительных отходов можно заказать по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153)6-94-28 (Великие Луки).

- Как организована сегодня практика утилизации ртутных газоразрядных ламп? Оказывает ли региональный оператор соответствующую услугу?

- Ртутные лампы (код ФККО 471 101 01 52 1) относятся к отходу 1-го класса опасности и не относятся к ТКО.

По вопросу заключения договора на транспортирование отходов, не относящихся к ТКО с последующей передачей на обезвреживание, утилизацию, собственник отходов вправе обратиться в специализированные организации, имеющие лицензии на указанные виды работ.

По вопросу заключения договора на транспортирование отходов, не относящихся к ТКО с последующей передачей на обезвреживание, утилизацию, размещение собственник отходов вправе обратиться в специализированные организации, имеющие лицензии на указанные виды работ. На территории Пскова они есть.

- Каков алгоритм замены контейнера в случае его выхода из строя?

- Если бак находится в собственности регоператора, тогда в адрес компании должна поступить заявка на замену контейнера. После чего представитель компании выезжает на место, устанавливает причину возможных повреждений, и, если она не зависит от пользователей контейнера, принимается решение о замене или ремонте.

Дальнейший порядок действий зависит от характера повреждений: если она незначительная, к примеру, сломано колесо - его сразу меняют. А если бак полностью сломан и его эксплуатация невозможна, то оперативно производится замена на новый.

- Какая работа проводится в части ликвидации несанкционированных свалок на территории Псковской области?

- В случае обнаружения несанкционированного места складирования ТКО региональный оператор руководствуется Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156.

Сначала направляется уведомление собственнику земельного участка, органу местного самоуправления и органу, осуществляющему государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО. Затем уведомляется собственник земельного участка о необходимости ликвидации несанкционированной свалки в течение 30 дней после получения уведомления, ему направляется проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места незаконного размещения ТКО.

Если владелец участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регоператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО самостоятельно и не заключил договор на оказание соответствующих услуг (п. 18 Правил), региональный оператор самостоятельно убирает свалку.

За 3 квартала 2020 года в реестр регоператора были включены более 250 объектов несанкционированного складирования ТКО по всей Псковской области. В результате проведенной работы региональным оператором порядка 50 свалок уже ликвидированы.

Активно ведется работа с муниципалитетами в части заключения договоров на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз отходов с кладбищ. Самые активные муниципальные образования Псковской области в части подачи заявок на ликвидацию свалок за 2020 год общим объемом более 500 куб. м: Порхов, Дно, Дедовичи, п. Заплюсье Плюсского района, Завеличенская волость Псковского района.

Всего на данный момент 32 муниципальных образования имеют договоры на уборку свалок, за 10 месяцев в рамках контрактов вывезено более 2 тысяч кубометров отходов со свалок.

Теги: #экологическая реформа #экопром #онлайн-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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