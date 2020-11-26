ЖКХ

Компания «Экопром» отреагировала на жалобу псковича о вывозе мусора

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отреагировала на жалобу о вывозе мусора на пересечении улиц Первомайской и Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, баки (ТКО) убираются регулярно.

Вывоз КГО 30 ноября

«На данной площадке место складирования КГО не организовано, - отметили в пресс-службе. - При этом региональный оператор осуществляет вывоз регулярно не менее 1 раза в неделю в соответствии с нормами СанПиНа. 30 ноября крупногабаритные отходы вывозились в плановом режиме в 12:50. Сегодня утром, 1 декабря, площадка по-прежнему остается чистой».

Площадка по состоянию на 1 декабря

С целью организации места накопления крупногабаритных отходов следует обратиться в орган местного самоуправления, ответственный за оборудование и определение контейнерных площадок, добавили в компании.