ЖКХ

Эксперт: Жесткость подземной питьевой воды в Пскове составляет 5,5 градусов

Жесткость подземной питьевой воды в Пскове составляет примерно 5,3 - 5,50. Об этом сообщил главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в прямом эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Подземная вода соответствует всем требованиям СанПиН, - отметил он. - Норматив - до 7 градусов жесткости, у нас жесткость подземной питьевой воды составляет примерно 5,3-5,5 градусов. Есть еще один показатель, который зависит от жесткости - это сухой остаток. Он образуется при выпаривании воды. Норматив по сухому остатку - до 1000 мг на литр, сухой остаток в нашей подземной воде составляет порядка 300-350 мг на литр».

Кроме того, Андрей Алябьев рассказал, что под Псковом находится несколько водоносных горизонтов. «Они водообильные. Запасы есть. Их надо использовать, вода изначально высокого качества, требует минимум затрат при очистке», - сообщил он.

Андрей Алябьев напомнил, что в рамках инвестиционной программы предприятия и программы приграничного сотрудничества ведется строительство второго пускового комплекса подземного водозабора. Его мощность составит 30 тысяч кубометров воды в сутки. Суммарная мощность подземного водозабора составит - порядка 42 тысяч кубометров. «Это покроет 80 - 85% городской потребности в питьевой воде. Остальные (проценты - ред.) будем добирать из поверхностного источника», - сказал он.

Есть планы по расширению строительства подземного водозабора, добавил Андрей Алябьев.