ЖКХ

Компания «Экопром»: До сдачи экологический отчетности осталось менее 2 месяцев

До сдачи годовой отчетности по форме № 2-ТП (отходы) осталось меньше 2 месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Экопром», в настоящее время в адрес регионального оператора предоставили разбивку по видам и объемам отходов IV-V классов опасности всего лишь 112 организаций, что составляет 3,36% от общего количества заключенных договоров. В частности, в ноябре разбивку направила 21 организация.

Предоставление ежегодной экологической отчетности является обязательным для всех организаций, заключивших договор на вывоз отходов. В соответствии с действующим природоохранным законодательством в организации должен вестись ежеквартальный учет отходов. По итогам календарного года организация использует ежеквартальные данные о видах, количестве для подготовки годового отчета 2-ТП отходы.

В случае непредоставления данных региональному оператору, оставшиеся 96,64% будет необходимо разбить по видам и объемам отходов IV-V классов опасности самостоятельно. По итогам отчетности первого календарного года сотрудники ООО «Экопром» провели анализ большого количества данных, на подготовку которого затратили около 4,5 месяцев.

«Также стоит отметить, что когда организация самостоятельно сдает отчетность по форме № 2-ТП (отходы) без предоставления данных региональному оператору, возникает риск возникновения расхождений в объемах ТКО, что может повлечь за собой предоставление недостоверных данных, которые могут быть выявлены при проверке отчета контрольно-надзорных организаций», - отметили в пресс-службе.

ООО «Экопром» просит своевременно начать подготовку годовой формы отчетности 2-ТП отходы и предоставить информацию с разбивкой по видам отходов IV-V классов опасности за 1, 2, 3 кварталы текущего года. Формы для отправки информации об образовании отходов размещены на сайте регионального оператора в разделе: «Документы» / «Учет отходов» / «Формы для отправки информации об образовании отходов».