ЖКХ

«Эхономика» с Андреем Алябьевым. ВИДЕО

Гостем программы «Эхономика» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 декабря стал главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним острые вопросы, касающиеся оплаты за негативное воздействие на системы водоотведения и сверхнормативный сброс загрязняющих веществ.

Отдельной темой для разговора стала текущая деятельность «Горводоканала», а также участие предприятия в программах и проектах, направленных на модернизацию предприятия и системы водоснабжения в Пскове.