ЖКХ

Полную замену сетей теплоснабжения проводят в доме №44 на улице Вокзальной в Пскове

Полную замену сетей теплоснабжения проводят специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» в доме №44 на улице Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Старым трубам уже очень много лет, пришла пора их заменить на новые, современные, с хорошей изоляцией, которые прослужат не один десяток лет», - отметили на предприятии.

В данном случае под отключение на несколько часов попали следующие дома на улице Вокзальной: 40, 42, 44, 46.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Но благодаря этим работам на многие годы жители домов по улице Вокзальной будут спать спокойно в своих теплых и уютных квартирах. Берегите себя и своих близких, берегите и приумножайте тепло своих сердец, а о тепле в ваших домах позаботимся мы!» - добавили в пресс-службе.