ЖКХ

Установлены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2021 год

С 1 января 2021 года стоимость 1 кВт/ч электроэнергии для потребителей не изменится. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт», для жителей города стоимость электроэнергии будет равна 4,60 рубля, в сельских населенных пунктах – 3,22 рубля. Тариф для населения, проживающего в домах с электроплитами, - 3,45 рубля.

С 1 июля 2021 года произойдет индексация тарифов. Для населения городских населенных пунктов, стоимость электроэнергии повысится до 4,82 рубля за 1 кВт/ч, для сельских жителей – 3,37 рубля. Тариф для населения, проживающего в оборудованными электроплитами домах, будет равен 3,62 рубля.

АО «Псковэнергосбыт» напоминает, что сообщать показания приборов учета необходимо ежемесячно до 25 числа текущего месяца, а оплачивать потребленную электроэнергию – до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Сообщить показания приборов учета можно по единому телефону 8-800-234-05-06, в личном кабинете потребителя электроэнергии (в том числе без регистрации), а также при оплате через сервис «Сбербанк-онлайн».

Провести платеж без комиссии можно в личном кабинете потребителя и без регистрации на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт», а также в Центрах обслуживания потребителей с установленными кассовыми аппаратами.

Ознакомиться с текстом приказа можно на сайте комитета по тарифам и энергетике Псковской области.

Тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 2021 год утвердили на заседании коллегии комитета по тарифам и энергетике Псковской области 23 ноября.