Бизнес с душком

В Пскове орудуют серые ассенизаторы. Откачивая септик по заказу из частных домов, они везут содержимое до первого канализационного люка. Близлежащие микрорайоны наполняются сомнительным ароматом, слитое вытекает на улицу, а в Великой плавает то самое, из-за чего в ней нельзя купаться.
«Откачка септика» - доски объявлений в интернете наполнены подобными предложениями. Цену каждый ставит, во что горазд, услугу можно купить по стоимости от 500 до 2000 рублей. Ассенизационные машины вызывают регулярно владельцы частных домов, не подключенных к городской сети водоотведения. Старые выгребные ямы и современные септики одинаково требуют к себе внимания. И вот деньги уплачены, работа выполнена, машина с токсичным грузом отъезжает от ворот. Куда попадет ее содержимое?
К сожалению, зачастую – в близлежащий канализационный колодец. В лучшем случае, если это зафиксировали сотрудники водоканала, будут приняты меры для минимизации вреда и применены санкции к нарушителям. В худшем – стоки нанесут вред, размер которого не подлежит оценке.
Почему они наносят вред горожанам? Проблема в том, что не любой канализационный колодец предназначен для подобного рода сбросов. Они происходят залпово, и если трубы небольшого диаметра, то мгновенно засоряются. В таких отходах частенько встречается не только органика, но и предметы гигиены вплоть до использованных памперсов. Заторы в канализационных трубах приводят к изливам на рельеф — так специалисты называют ситуацию, когда пахучая субстанция вырывается из-под крышки люка. Она свободно растекается по окружающей местности, разнося вонь, грязь и возбудителей опасных инфекций.
Да и сама органика не так безопасна, как может показаться. Трубопроводы небольшого диаметра не рассчитаны на нагрузку от слива целой машины. Образующийся объем серо-водорода оказывает негативное воздействие на материалы. Дайте-ка угадаем, за чей счет вышедшие из строя элементы будет чинить муниципальное предприятие? Уж, конечно, не за счет тех, кто «слил и слился». Сюда пойдут ресурсы, которые могли бы быть истрачены на замену устаревших труб. Вместо этого коммунальщикам приходится заниматься аварией. Тратятся рабочие часы, ресурсы кране дорогой спецтехники, закупаются новые детали.
Есть еще и такой нюанс. Открывая люк, серые ассенизаторы слабо представляют, на какую канализацию попали. Хорошо, если это хозяйственно-бытовая, тогда содержимое септика придет на очистные сооружения. Если же такой горе-ассенизатор сольет машину в ливневую канализацию, то содержимое выгребных ям потечет прямо в Великую, минуя очистные. Еще и поэтому в воде возле городского пляжа регулярно находят всякую жуть, включая синегнойную палочку.
Совсем уж черными красками рисовать этот бизнес не будем. В городе полно тех, кто заключил официальный договор с водоканалом и везет сбрасывать жидкие отходы в один из двух предназначенных для этого колодцев. Одна точка находится на Крестовском шоссе, другая на улице Киселева. Здесь и диаметр коллектора соответствует нагрузке, и отходы попадают сначала на очистные. Взимаемая абонентская плата позволяет обслуживать сооружения. Но имидж профессии значительно подмочен теми, кто считает слово «экология» модным западным веянием, не имеющим с Псковом ничего общего.
Как обывателю понять, что он стал очевидцем незаконного слива, о котором правильно будет сообщить на водоканал? А вдруг это коммунальщики сами какие-то работы проводят?
Горводоканал постоянно контролирует ситуацию и в силу имеющихся возможностей и ресурсов борется с нарушителями. Псков – наш общий дом! Порядок, чистота и экология в нем зависит от каждого из нас. Предприятие обращается ко всем неравнодушным гражданам с призывом не проходить мимо возможных нарушений и сообщать о таких фактах.
Сообщить о несанкционированных сбросах (желательно снять на мобильный телефон машину с номерными знаками в момент слива):
55-63-10
79-20-60
office@vdkpskov.ru
Валентина Семенова