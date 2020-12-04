ЖКХ

Бизнес с душком

В Пскове орудуют серые ассенизаторы. Откачивая септик по заказу из частных домов, они везут содержимое до первого канализационного люка. Близлежащие микрорайоны наполняются сомнительным ароматом, слитое вытекает на улицу, а в Великой плавает то самое, из-за чего в ней нельзя купаться.

«Откачка септика» - доски объявлений в интернете наполнены подобными предложениями. Цену каждый ставит, во что горазд, услугу можно купить по стоимости от 500 до 2000 рублей. Ассенизационные машины вызывают регулярно владельцы частных домов, не подключенных к городской сети водоотведения. Старые выгребные ямы и современные септики одинаково требуют к себе внимания. И вот деньги уплачены, работа выполнена, машина с токсичным грузом отъезжает от ворот. Куда попадет ее содержимое?

К сожалению, зачастую – в близлежащий канализационный колодец. В лучшем случае, если это зафиксировали сотрудники водоканала, будут приняты меры для минимизации вреда и применены санкции к нарушителям. В худшем – стоки нанесут вред, размер которого не подлежит оценке.

Почему они наносят вред горожанам? Проблема в том, что не любой канализационный колодец предназначен для подобного рода сбросов. Они происходят залпово, и если трубы небольшого диаметра, то мгновенно засоряются. В таких отходах частенько встречается не только органика, но и предметы гигиены вплоть до использованных памперсов. Заторы в канализационных трубах приводят к изливам на рельеф — так специалисты называют ситуацию, когда пахучая субстанция вырывается из-под крышки люка. Она свободно растекается по окружающей местности, разнося вонь, грязь и возбудителей опасных инфекций.

Да и сама органика не так безопасна, как может показаться. Трубопроводы небольшого диаметра не рассчитаны на нагрузку от слива целой машины. Образующийся объем серо-водорода оказывает негативное воздействие на материалы. Дайте-ка угадаем, за чей счет вышедшие из строя элементы будет чинить муниципальное предприятие? Уж, конечно, не за счет тех, кто «слил и слился». Сюда пойдут ресурсы, которые могли бы быть истрачены на замену устаревших труб. Вместо этого коммунальщикам приходится заниматься аварией. Тратятся рабочие часы, ресурсы кране дорогой спецтехники, закупаются новые детали.

Есть еще и такой нюанс. Открывая люк, серые ассенизаторы слабо представляют, на какую канализацию попали. Хорошо, если это хозяйственно-бытовая, тогда содержимое септика придет на очистные сооружения. Если же такой горе-ассенизатор сольет машину в ливневую канализацию, то содержимое выгребных ям потечет прямо в Великую, минуя очистные. Еще и поэтому в воде возле городского пляжа регулярно находят всякую жуть, включая синегнойную палочку.

Совсем уж черными красками рисовать этот бизнес не будем. В городе полно тех, кто заключил официальный договор с водоканалом и везет сбрасывать жидкие отходы в один из двух предназначенных для этого колодцев. Одна точка находится на Крестовском шоссе, другая на улице Киселева. Здесь и диаметр коллектора соответствует нагрузке, и отходы попадают сначала на очистные. Взимаемая абонентская плата позволяет обслуживать сооружения. Но имидж профессии значительно подмочен теми, кто считает слово «экология» модным западным веянием, не имеющим с Псковом ничего общего.

Какое наказание ждет за незаконный слив жидких отходов в канализационные коллекторы Пскова?

Когда удается поймать нарушителей с поличным, водоканал направляет материалы в контрольное управление администрации Пскова, там назначают наказание. Административная ответственность согласно ст.2.5 и ст.2.6 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» ограничивается штрафными санкциями от 5000 до 20000 рублей. Кроме того, согласно договорам между Горводоканалом и предпринимателями, предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей за сброс стоков вне договорных отношений.

Как обывателю понять, что он стал очевидцем незаконного слива, о котором правильно будет сообщить на водоканал? А вдруг это коммунальщики сами какие-то работы проводят?

«На все машины водоканала помещен фирменный значок, на спецодежде сотрудников также размещено название предприятия, - поясняет главный технолог муниципального предприятия «Горводоканал» Андрей Алябьев. - Мы считаем, что выявление сбросов и наказание виновных в интересах местных жителей. Иначе они вынуждены будут соседствовать в запахом, а в случае засора содержимое польется им под ноги».

Горводоканал постоянно контролирует ситуацию и в силу имеющихся возможностей и ресурсов борется с нарушителями. Псков – наш общий дом! Порядок, чистота и экология в нем зависит от каждого из нас. Предприятие обращается ко всем неравнодушным гражданам с призывом не проходить мимо возможных нарушений и сообщать о таких фактах.

Сообщить о несанкционированных сбросах (желательно снять на мобильный телефон машину с номерными знаками в момент слива):

55-63-10

79-20-60

office@vdkpskov.ru

Валентина Семенова