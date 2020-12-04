ЖКХ

С двух несанкционированных свалок в Середке вывезли 120 кубометров отходов

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» ликвидировал две несанкционированные свалки в селе Середка Псковского района.

«Огромные кучи строительного, растительного и другого мусора образовались осенью вблизи контейнерных площадок на улицах Рыбакова и Родионова. Граждане по каким-то причинам складировали отходы, не включенные в тариф ТКО, возле баков для твердых коммунальных отходов. После на свалках стали появляться и пакеты с обычным мусором», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Ломовоз регионального оператора вывез из незаконных мест накопления 120 кубометров отходов.

Если вы стали свидетелем незаконного складирования мусора или владеете информацией о местах его несанкционированного размещения, можете сообщить об этом в адрес регионального оператора по адресу электронной почты: tkopskov@mail.ru.