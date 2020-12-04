ЖКХ

Жители коттеджного поселка Борисов Ручей просят губернатора вмешаться в их ситуацию

Жители коттеджного поселка Борисов Ручей обратились к губернатору. Соответствующее обращение от имени Полины Олейник опубликовано 7 декабря на сайте главы региона. Женщина пишет от себя и от лица 69 семей, проживающих в деревне Паклино (коттеджный поселок Борисов Ручей) Писковичской волости Псковского района.

«Уже 6 лет мы находимся в заложниках обстоятельств, нарушенных чиновниками наших прав. Застройщиком был приобретен массив земли, разделён на участки, на которых были возведены коттеджи. При покупке дома, участок земли под ним переводился в собственность новых владельцев. Водоснабжение домов производится от общей артезианской скважины. Электроэнергия поступает с 1 общей КТП. Канализация работает за счет 2 общих септиков. В поселке есть заасфальтированные дороги и территории общего пользования (в центре). На момент застройки и продажи домов, застройщик (Гуков Ю.Ю.) являлся стратегическим партнером Псковской области. Таким образом, жильцами коттеджного посёлка Борисов ручей было приобретено 69 домов», - говорится в обращении.

«Все остальные земли остались в собственности застройщика, с видом разрешённого использования ИЖС. Как выяснилось позже, объекты жизнеобеспечения посёлка (скважина, септики, КТП) не были зарегистрированы, т.е. фактически их нет. Такая же ситуация с территориями общего пользования — по документам здесь нет даже дорог. Вся территория посёлка, за границами выкупленных участков — ИЖС в собственности застройщика. Даже земля под скважиной, септиками и КТП, которых напомню, тоже как бы нет. Массив земель, оставшихся в собственности застройщика сейчас арестован, т.к. был заложен в Россельхозбанке. планируется выставить его на торги. С видом разрешённого использования ИЖС. Т.е. единственный проезд к домам — ИЖС застройщика, земля под скважиной и КТП — ИЖС застройщика. Причём все участки планируется выставить одним лотом. То есть у жителей или Администрации района не будет финансовой возможности выкупить необходимые участки. И стоимость ИЖС значительно выше, чем у территории общего пользования, но они так не оформлены! С 2017 года поселок фактически брошен застройщиком. Обслуживанием и ремонтом систем жизнеобеспечения занимаются жильцы своими силами и средствами. Причем с риском для жизни — не имея соответствующей квалификации», - говорится в обращении.

Реальной помощи жители не могут добиться уже несколько лет. «И даже наоборот. Устав ТОС, который мы создали, зарегистрировали только через 3 месяца, только после обращения в прокуратуру. За период 2018-2020 год было отправлено 52! обращения в разные комитеты, ведомства, администрации разных уровней. Были встречи с главой Писковичской волости, Псковского района, заместителями губернатора. Собрано 2 папки переписки, но результата нет. Чиновники, из-за решений которых были нарушены наши права, или чиновники, кто сейчас занимает эти же кресла, не решают сложившуюся ситуацию», - написала автор обращения.

«Лично для меня, последней каплей стало участие в конкурсе «Есть идея» на грант Псковского района, - написала женщина. - Мы хотели оборудовать спортивную площадку на месте брошенного застройщиком склада стройматериалов. Нас допустили до участия, поставили высшие баллы, но отказали в победе с формулировкой «муниципальные деньги не могут быть использованы на частной земле». Но мы же в этом не виноваты! Мы живем не в гетто! И не крепостные крестьяне на земле барина! Почему, при любой попытке что-то улучшить мы натыкаемся на отсутствие территории общего пользования, на отсутствие зарегистрированной скважины, септиков и КТП? Или 69 семей должны жить на стройплощадке? Без тепла, воды и канализации?»

«Михаил Юрьевич, только Вашим вмешательством можно решить сложившуюся ситуацию, обратилась к губернатору автор письма. - Возможно, на уровне области, организовать круглый стол из чиновников Администрации волости, района, области, соответствующих комитетов, прокуратуры и председателя ТОС «Борисов ручей! Уже 6 лет мы не можем найти ответы на вопросы:

- Почему, при включении коттеджного поселка Борисов ручей в земли населенных пунктов — деревни Паклино, не были зарегистрированы территории общего пользования, дороги? Тем более, что фактически они есть! Кто несет за это ответственность?

- Почему, при выдаче разрешения на строительство целого поселка, не была проверена регистрация скважины и КТП? Кто несет за это ответственность?

- Как получилось, что во всей деревне Паклино, нет клочка муниципальной земли? Администрация волости не может найти место даже для установки мусорного контейнера.

- Как решить сложившуюся ситуацию?».