ЖКХ

Маленькая страна

Грамотный собственник, покупая квартиру, сейчас должен интересоваться не только степенью новизны коммунальной инфраструктуры, но и тем, какой ему достанется председатель совета многоквартирного дома. Потому что если этот человек активен, инициативен и грамотен, то коммунальной инфраструктуре это будет только на пользу.

Крестовские пионеры

Дом №120а в Крестах построили сравнительно недавно – двадцать лет назад. Многие знают и помнят его по магазину «Орбита», который располагался здесь когда-то. В новенькой одноподъездной пятиэтажке с необычной планировкой давали квартиры военным, которые проходили службу в Крестах, – может быть, это и спасло ее от судьбы многих других псковских домов с грязными подъездами и разбитыми окнами.

«С самого начала, как был сдан дом, я проявлял определенную активность, которая требовалась тогда, - вспоминает председатель cовета этого дома Эдуард Малин, - Например, у нас у одних из первых в военном городке появился домофон, тогда это было еще в диковинку. Самое главное я понимал, что если нет человека, который болеет за дом, будет сложно. Если каждый будет отвечать за свою квартиру - это как в сказке про прутики из веника. Что-то можно сделать только объединившись».

Сказано – сделано: сначала Эдуард стал старшим по дому, а когда на законодательном уровне были закреплены полномочия cовета МКД, жильцы оформили все необходимые документы по составу cовета, который, в свою очередь избрал нашего собеседника председателем.

Среди основных задач, стоявших перед Эдуардом, стал поиск разрешения сложностей во взаимодействии собственников с управляющей компании. «Наша управляющая организация чувствовала себя монополистом в военном городке, - поясняет общественник. – От имени собственников я вел с ними переговоры». В какой-то момент жильцы поняли: проще найти другое домоуправление, чем договариваться со старым. Без проблем не обошлось: Кресты – по сути, окраина, мало какая из «управляек» заинтересована в том, чтобы ее специалисты ездили на другой конец города. Все считают издержки. Неудивительно, что предыдущая УК была монополистом.

«Мы столкнулись с огромными сложностями, но нашли компромисс и договорились с УК на Октябрьском проспекте, - рассказывает Эдуард. – К нам приехал их директор, осмотрел состояние дома, мы обсудили тариф, боролись за каждую копейку и вышли на определенную цифру. В итоге наш дом ушел в другую управляющую организацию, а другие дома увидели, что наступил конец монополии. Мы стали пионерами, сделав такой шаг, и нашему примеру последовали другие дома, где жильцы поняли: свет клином не сошелся». Сейчас в Крестах работает три УК. А это, как справедливо замечает председатель совета МКД, здоровая конкуренция на рынке предоставления услуг.

Копейка рубль бережет

Работы у председателя совета МКД – хоть отбавляй! Решить вопросы, связанные с обслуживанием дома коммунальщиками, довести информацию до сведения жильцов, оформить все необходимые документы, а еще – и подзаработать бы на нужды общедомового имущества.

В доме 120а – один нежилой и четыре жилых этажа, 24 квартиры. С каждого этажа выбрали по одному человеку плюс Председатель. Коммуникация налажена так, что генштаб позавидует: и в мессенджерах повестка дня обсуждается, и по телефону, а часто – просто на лестничной площадке собираются, чтобы решить текущие вопросы и внести какие-то коррективы в случае необходимости. Все строго.

Только после детальной проработки – собрание всех жильцов. При этом главный принцип работы cовета дома – прозрачность. Собственники всегда в курсе, что происходит в их доме, и знают: если вдруг воды нет, - не надо срывать телефоны «управляйки». Председатель совета МКД все выяснит и доведет до сведения каждого. Четко и по существу: почему отключили и когда вернут.

«Я выбрал не совсем простой формат работы, но он очень актуальный, - говорит Эдуард Малин. –Это дает и свои неожиданные плюсы: когда по дому ходят разные конторы, предлагающие установить счетчики, наши жильцы им говорят одно: пока председатель не проинформирует нас о том, что нам это надо, можете в двери не стучать».

Сообща решили и вопрос с капремонтом, подойдя к нему с чисто экономической стороны. Посчитали, что ремонт крыши будет стоить около 8 млн рублей, прикинули, сколько времени понадобится, чтобы насобирать эту сумму на спецсчете, и поняли, что лучше остаться в «общем котле». Но при этом ситуацию на самотек пускать не стали: на контроле у cовета дома находится вопрос с должниками. У каждого ведь свои жизненные ситуации: где-то глава семьи уехал в командировку, а где-то действительно материальные затруднения – в таком случае находят приемлемые для всех варианты.

Благодаря дружному сообществу жильцов удается находить общий язык не только с управляющей организацией, но и с соседями-коммерсантами. В один прекрасный день стало известно, что на первом этаже дома разместится магазин крупной федеральной сети. Благодаря инициативности председателя дома не только договорились о том, что за счет сети будет благоустроена прилегающая территория (заасфальтированы дорожки, установлены заборчики), но и на фасаде установили рекламную конструкцию, которая находится в пользовании собственников. Сейчас она пустует, но в дальнейшем за счет аренды рекламного места можно будет выручить средства. «Копеечка» лишней не будет.

А еще договорились с фирмой, которая устанавливает водоматы – теперь во дворе и воду всегда набрать можно, и каждый месяц 1500 рублей отправляется в общую копилку. Это позволяет минимизировать расходы собственников.

«Некоторые говорят - вам, конечно, легче приходится, потому что у вас в доме мало квартир, - рассказывает Эдуард Евгеньевич. – С моей точки зрения, во всем есть свои плюсы и минусы. Знаете, как в маленькой и большой стране – катаклизмы и та, и другая переживают одинаково сложно».

Личность в истории



Эдуард Малин

«Работа совета дома и, в частности, председателя на результат возможна только тогда, когда большинство собственников, проживающих в этом доме, если и занимают пассивную позицию, по крайней мере, не мешают, - отмечает Эдуард Малин. – Результаты есть там, где совет не воспринимается как «обязаловка» и где есть поддержка».

Деятельность председателя совета МКД – это поиск компромиссов и кропотливая, ежедневная работа в режиме диалога. Есть контакт с жильцами и УК – есть эффективное управление. При этом и сам председатель должен вызывать доверие у собственников и «управляйки», иначе – никак.

Эдуард Евгеньевич признается, что работа эта еще и неблагодарная: это дополнительная нагрузка с очень серьезной ответственностью. Неслучайно так мало находится желающих ею заниматься и в основном в председатели идут люди уже пожилые, пенсионеры.

Но сложно – не значит невозможно, - настаивает наш собеседник. Особенно если есть поддержка и понимание со стороны собственников, которые выслушают все доводы, поделятся своими, и в конце концов примут общее взвешенное решение – и по тарифам, и по установке счетчиков, и по проверке состояния коммуникаций. Не мешает и дополнительное образование – в случае Эдуарда юридическое.

«Что касается времени, то этот механизм очень сложно настраивается, - признается Эдуард Малин. – Я напрямую общаюсь с директором управляющей организации, и ему не надо дважды повторять наши просьбы: он понимает - если я ему звоню, значит, я уже что-то предпринял. Он – наша последняя инстанция. Опыт взаимодействия позволяет мне понимать, что для получения результата можно использовать различные способы и возможности».

Клуб взаимопомощи

Как подчеркивает Эдуард Малин, немаловажным подспорьем в его работе стал Центр (Клуб) председателей советов МКД Пскова, работу которого в настоящее время курирует депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев. Клубом проводятся встречи по различным вопросам ЖКХ с привлечением представителей органов исполнительной и законодательной власти, а также ресурсоснабжающих организаций. Участником таких мероприятий может стать председатель совета любого МКД Пскова. Задать вопросы, получить информацию из первых рук, поделиться важными контактами – встречи Клуба помогают сделать многое. Клуб оказывает консультационную поддержку и вне встреч.

«Это очень здорово - я понимаю, какая громадная работа стоит за кураторами Клуба, - говорит Эдуард Малин, - и конечно, использовать этот ресурс - очень здорово. Наталья Старосельская, один из организаторов встреч, всегда находит время и возможность проинформировать о времени проведения мероприятий, повестке, списке спикеров. Я всегда старался принимать участие во встречах, потому что мы там встречались с другими представителями, и я таким образом получал обратную связь: что и как в псковском ЖКХ».

По мнению нашего собеседника, способствует плодотворной работе и освоение Клубом Интернет-технологий: пандемия вынудила перейти на офлайн-встречи и общение в группе ВКонтакте. «Это полезно - в наше время, когда люди настроены на результат, - считает Эдуард Малин. - Мне есть что рассказать, но я всегда готов услышать, что как люди работают в других местах».

Эдуард Евгеньевич уверен: нельзя вариться в собственном соку, надо всегда находиться в диалоге. Во-первых, меньше ошибок будет совершено. Во-вторых, это дает стимул не прекращать работу. Если бы помощи Клуба не было – многие председатели, с его точки зрения, попросту отказались бы от своей «общественной нагрузки». «Это занимает много времени, - объясняет он. - Хотелось бы, чтобы результат всегда был положительный, но не всегда так получается. Но я знаю, что я могу рассчитывать на Клуб и всех, с кем в нем познакомился. В экстренной ситуации я знаю, кому звонить, и знаю, что эти люди не сбросят мой звонок, если у них будет возможность ответить».

***

Разговаривая с Эдуардом Малиным, я не могу отделаться от сравнения с ситуацией в своем доме, где жильцы уже лет десять не могут договориться насчет благоустройства парковки, детских площадок… Но на мои комплименты он прямо отвечает: не все идеально, есть над чем работать. К тому же кроме работы на ниве ЖКХ он трудится еще в двух общественных организациях, они тоже требуют его активного участия.

Но руки он не опускает. «Я знаю, что рядом всегда находятся люди, которые смогут помочь, - объясняет Эдуард Евгеньевич. – В Клубе советов МКД Пскова никогда не откажут в информации и контактах, подскажут, как поступать в разных ситуациях. Хотя всем сейчас непросто».

Елена Никитина