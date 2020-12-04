Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как минимум, варварство
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Чем больше делается, тем больше хочется
Телефон прямого эфира 56-73-72
бизнес с душком
новое городское кафе
Чем помогли малому и среднему бизнесу
спастись от огня
75 лет спустя Год памяти и славы
Назад в прошлое
 
 
 
ещё ЖКХ 04.12.2020 15:251 Бизнес с душком 07.12.2020 16:480 Маленькая страна 07.12.2020 14:321 Более 8 млрд рублей выделит Газпром на газификацию Псковской области 07.12.2020 13:241 Жители коттеджного поселка Борисов Ручей просят губернатора вмешаться в их ситуацию 07.12.2020 11:230 «Псковские тепловые сети» рассказали о своем сотруднике с 36-летним стажем 05.12.2020 20:140 С двух несанкционированных свалок в Середке вывезли 120 кубометров отходов
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Маленькая страна

07.12.2020 16:48|ПсковКомментариев: 0

Грамотный собственник, покупая квартиру, сейчас должен интересоваться не только степенью новизны коммунальной инфраструктуры, но и тем, какой ему достанется председатель совета многоквартирного дома. Потому что если этот человек активен, инициативен и грамотен, то коммунальной инфраструктуре это будет только на пользу.

Крестовские пионеры

Дом №120а в Крестах построили сравнительно недавно – двадцать лет назад. Многие знают и помнят его по магазину «Орбита», который располагался здесь когда-то. В новенькой одноподъездной пятиэтажке с необычной планировкой давали квартиры военным, которые проходили службу в Крестах, – может быть, это и спасло ее от судьбы многих других псковских домов с грязными подъездами и разбитыми окнами.

«С самого начала, как был сдан дом, я проявлял определенную активность, которая требовалась тогда, - вспоминает председатель cовета этого дома Эдуард Малин, - Например, у нас у одних из первых в военном городке появился домофон, тогда это было еще в диковинку. Самое главное я понимал, что если нет человека, который болеет за дом, будет сложно. Если каждый будет отвечать за свою квартиру - это как в сказке про прутики из веника. Что-то можно сделать только объединившись».

Сказано – сделано: сначала Эдуард стал старшим по дому, а когда на законодательном уровне были закреплены полномочия cовета МКД, жильцы оформили все необходимые документы по составу cовета, который, в свою очередь избрал нашего собеседника председателем.

Среди основных задач, стоявших перед Эдуардом, стал поиск разрешения сложностей во взаимодействии собственников с управляющей компании. «Наша управляющая организация чувствовала  себя монополистом в военном городке, - поясняет общественник. – От имени собственников я вел с ними переговоры». В какой-то момент жильцы поняли: проще найти другое домоуправление, чем договариваться со старым. Без проблем не обошлось: Кресты – по сути,  окраина, мало какая из «управляек» заинтересована в том, чтобы ее специалисты ездили на другой конец города. Все считают издержки. Неудивительно, что предыдущая УК была монополистом.

«Мы столкнулись с огромными сложностями, но нашли компромисс и договорились с УК на Октябрьском проспекте, - рассказывает Эдуард. – К нам приехал их директор, осмотрел состояние дома, мы обсудили тариф, боролись за каждую копейку и вышли на определенную цифру. В итоге наш дом ушел в другую управляющую организацию, а другие дома увидели, что наступил конец монополии. Мы стали пионерами, сделав такой шаг, и нашему примеру последовали другие дома, где жильцы поняли: свет клином не сошелся». Сейчас в Крестах работает три УК. А это, как справедливо замечает председатель совета МКД, здоровая конкуренция на рынке предоставления услуг.

Копейка рубль бережет

Работы у председателя совета МКД – хоть отбавляй! Решить вопросы, связанные с обслуживанием дома коммунальщиками, довести информацию до сведения жильцов, оформить все необходимые документы, а еще – и подзаработать бы на нужды общедомового имущества.

В доме 120а – один нежилой и четыре жилых этажа, 24 квартиры. С каждого этажа выбрали по одному человеку плюс Председатель. Коммуникация налажена так, что генштаб позавидует: и в мессенджерах повестка дня обсуждается, и по телефону, а часто – просто на лестничной площадке собираются, чтобы решить текущие вопросы и внести какие-то коррективы в случае необходимости. Все строго.

Только после детальной проработки – собрание всех жильцов. При этом главный принцип работы cовета дома – прозрачность. Собственники всегда в курсе, что происходит в их доме, и знают: если вдруг воды нет, - не надо срывать телефоны «управляйки». Председатель совета МКД все выяснит и доведет до сведения каждого. Четко и по существу: почему отключили и когда вернут.

«Я выбрал не совсем простой формат работы, но он очень актуальный, - говорит Эдуард Малин. –Это дает и свои неожиданные плюсы: когда по дому ходят разные конторы, предлагающие установить счетчики, наши жильцы им говорят одно: пока председатель не проинформирует нас о том, что нам это надо, можете в двери не стучать».

Сообща решили и вопрос с капремонтом, подойдя к нему с чисто экономической стороны. Посчитали, что ремонт крыши будет стоить около 8 млн рублей, прикинули, сколько времени понадобится, чтобы насобирать эту сумму на спецсчете, и поняли, что лучше остаться в «общем котле». Но при этом ситуацию на самотек пускать не стали: на контроле у cовета дома находится вопрос с должниками. У каждого ведь свои жизненные ситуации: где-то глава семьи уехал в командировку, а где-то действительно материальные затруднения – в таком случае находят приемлемые для всех варианты.

Благодаря дружному сообществу жильцов удается находить общий язык не только с управляющей организацией, но и с соседями-коммерсантами. В один прекрасный день стало известно, что на первом этаже дома разместится магазин крупной федеральной сети. Благодаря инициативности председателя дома не только договорились о том, что за счет сети будет благоустроена прилегающая территория (заасфальтированы дорожки, установлены заборчики), но и на фасаде установили рекламную конструкцию, которая находится в пользовании собственников. Сейчас она пустует, но в дальнейшем за счет аренды рекламного места можно будет выручить средства. «Копеечка» лишней не будет.

А еще договорились с фирмой, которая устанавливает водоматы – теперь во дворе и воду всегда набрать можно, и каждый месяц 1500 рублей отправляется в общую копилку. Это позволяет минимизировать расходы собственников.

«Некоторые говорят - вам, конечно, легче приходится, потому что у вас в доме мало квартир, - рассказывает Эдуард Евгеньевич. – С моей точки зрения, во всем есть свои плюсы и минусы. Знаете, как в маленькой и большой стране – катаклизмы и та, и другая переживают одинаково сложно».

Личность в истории


Эдуард Малин

«Работа совета дома и, в частности, председателя на результат возможна только тогда, когда большинство собственников, проживающих в этом доме, если и занимают пассивную позицию, по крайней мере, не мешают, - отмечает Эдуард Малин. – Результаты есть там, где совет не воспринимается как «обязаловка» и где есть поддержка».

Деятельность председателя совета МКД – это поиск компромиссов и кропотливая, ежедневная работа в режиме диалога. Есть контакт с жильцами и УК – есть эффективное управление. При этом и сам председатель должен вызывать доверие у собственников и «управляйки», иначе – никак.

Эдуард Евгеньевич признается, что работа эта еще и неблагодарная: это дополнительная нагрузка с очень серьезной ответственностью. Неслучайно так мало находится желающих ею заниматься и в основном в председатели идут люди уже пожилые, пенсионеры.

Но сложно – не значит невозможно, - настаивает наш собеседник. Особенно если есть поддержка и понимание со стороны собственников, которые выслушают все доводы, поделятся своими, и в конце концов примут общее взвешенное решение – и по тарифам, и по установке счетчиков, и по проверке состояния коммуникаций. Не мешает и дополнительное образование – в случае Эдуарда юридическое.

«Что касается времени, то этот механизм очень сложно настраивается, - признается Эдуард Малин. – Я напрямую общаюсь с директором управляющей организации, и ему не надо дважды повторять наши просьбы: он понимает - если я ему звоню, значит, я уже что-то предпринял. Он – наша последняя инстанция. Опыт взаимодействия позволяет мне понимать, что для получения результата можно использовать различные способы и возможности».

Клуб взаимопомощи

Как подчеркивает Эдуард Малин, немаловажным подспорьем в его работе стал Центр (Клуб) председателей советов МКД Пскова, работу которого в настоящее время курирует депутат Псковской городской думы Валерий Тюменцев. Клубом проводятся встречи по различным вопросам ЖКХ с привлечением представителей органов исполнительной и законодательной власти, а также ресурсоснабжающих организаций. Участником таких мероприятий может стать председатель совета любого МКД Пскова. Задать вопросы, получить информацию из первых рук, поделиться важными контактами – встречи Клуба помогают сделать многое. Клуб оказывает консультационную поддержку и вне встреч.

«Это очень здорово - я понимаю, какая громадная работа стоит за кураторами Клуба, - говорит Эдуард Малин, - и конечно, использовать этот ресурс - очень здорово. Наталья Старосельская, один из организаторов встреч, всегда находит время и возможность проинформировать о времени проведения мероприятий, повестке, списке спикеров. Я всегда старался принимать участие во встречах, потому что мы там встречались с другими представителями, и я таким образом получал обратную связь: что и как в псковском ЖКХ».

По мнению нашего собеседника, способствует плодотворной работе и освоение Клубом Интернет-технологий: пандемия вынудила перейти на офлайн-встречи и общение в группе ВКонтакте. «Это полезно - в наше время, когда люди настроены на результат, - считает Эдуард Малин. - Мне есть что рассказать, но я всегда готов услышать, что как люди работают в других местах».

Эдуард Евгеньевич уверен: нельзя вариться в собственном соку, надо всегда находиться в диалоге. Во-первых, меньше ошибок будет совершено. Во-вторых, это дает стимул не прекращать работу. Если бы помощи Клуба не было – многие председатели, с его точки зрения, попросту отказались бы от своей «общественной нагрузки». «Это занимает много времени, - объясняет он. -  Хотелось бы, чтобы результат всегда был положительный, но не всегда так получается. Но я знаю, что я могу рассчитывать на Клуб и всех, с кем в нем познакомился. В экстренной ситуации я знаю, кому звонить, и знаю, что эти люди не сбросят мой звонок, если у них будет возможность ответить».

***

Разговаривая с Эдуардом Малиным, я не могу отделаться от сравнения с ситуацией в своем доме, где жильцы уже лет десять не могут договориться насчет благоустройства парковки, детских площадок… Но на мои комплименты он прямо отвечает: не все идеально, есть над чем работать. К тому же кроме работы на ниве ЖКХ он трудится еще в двух общественных организациях, они тоже требуют его активного участия.

Но руки он не опускает. «Я знаю, что рядом всегда находятся люди, которые смогут помочь, - объясняет Эдуард Евгеньевич. – В Клубе советов МКД Пскова никогда не откажут в информации и контактах, подскажут, как поступать в разных ситуациях. Хотя всем сейчас непросто».

Елена Никитина

Теги: #ЖКХ #управляющие организации #кресты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 47 человек
07.12.2020, 17:040 Детские деревни SOS объявили о наборе родителей-воспитателей 07.12.2020, 16:531 Рейсовый автобус полностью сгорел возле стругокрасненской деревни Пламя 07.12.2020, 16:490 Специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом требуется компании «Прагматика Псков» 07.12.2020, 16:480 Маленькая страна
07.12.2020, 16:340 Виктор Остренко провел прием граждан в Новом Изборске 07.12.2020, 16:260 Путин: Детские школы искусств не должны превращаться в кружки 07.12.2020, 16:170 Новогодние фотосессии пройдут в особняке Лавриновского в Пскове 07.12.2020, 16:110 Житель Дедовичского района заплатит 160 тысяч рублей за убитого лося
07.12.2020, 16:040 Названы предупреждающие о раке желудка симптомы 07.12.2020, 15:550 Интерактив: Ограничения ограничениями, а ведущие корпоративов уже все заняты 07.12.2020, 15:492 В Кремле ответили на разгромную критику программы импортозамещения 07.12.2020, 15:410 Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли
07.12.2020, 15:320 Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых 07.12.2020, 15:241 Пскович задолжал 427 тысяч рублей за хранение «Мерседеса» на штрафстоянке 07.12.2020, 15:180 Около 20% читателей ПЛН уже переболели коронавирусом - итоги опроса 07.12.2020, 15:120 Михаил Ведерников: Кружок мультипликации в Порхове — хороший пример значимых результатов нацпроектов
07.12.2020, 14:560 Сергей Титов: Наркозависимые лица часто совершают кражи из магазинов 07.12.2020, 14:503 «Титан-Полимер» встретился с активистами Российского экологического движения 07.12.2020, 14:435 Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова 07.12.2020, 14:360 Названы города Псковской области, наиболее вовлеченные в бесконтактный оборот наркотиков
07.12.2020, 14:350 Сотрудника Себежской исправительной колонии осудили за крупную взятку 07.12.2020, 14:321 Более 8 млрд рублей выделит Газпром на газификацию Псковской области 07.12.2020, 14:280 Сергей Титов: Средний закладчик в условиях наркобизнеса «живет» не более 3-4 месяцев 07.12.2020, 14:202 Амбулаторный центр в Пскове в первые дни работы собрал огромные очереди
07.12.2020, 14:191 Денис Иванов заявил о необходимости расширения остановки у поликлиники №3 07.12.2020, 14:150 Более 21 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за 10 месяцев 07.12.2020, 14:050 Два новых амплификатора поставят до конца декабря в Псковскую область 07.12.2020, 13:480 Налоговые инспекции Псковской области проведут в декабре вебинары на тему отмены ЕНВД
07.12.2020, 13:467 Денис Иванов: Сносить кинотеатр «Октябрь» - как минимум, варварство 07.12.2020, 13:380 МВД намерено ужесточить контроль за неисправными автомобилями 07.12.2020, 13:250 Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского заповедника получили соответствующие сертификаты 07.12.2020, 13:241 Жители коттеджного поселка Борисов Ручей просят губернатора вмешаться в их ситуацию
07.12.2020, 13:180 До -10 похолодает в Псковской области в ночь на 8 декабря 07.12.2020, 13:100 Ограничений в передвижении между регионами не будет 07.12.2020, 13:050 Почти миллион рублей перевел мошенникам пскович 07.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
07.12.2020, 12:580 Монах скончался от коронавируса в Псково-Печерском монастыре 07.12.2020, 12:500 Общероссийский день приема граждан в налоговых органах Псковской области переносится 07.12.2020, 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января 07.12.2020, 12:270 В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. ФОТО
07.12.2020, 12:229 Псковский врач рассказал о долгих последствиях после перенесенного коронавируса 07.12.2020, 12:156 Программа импортозамещения продуктов в России провалилась - аналитики 07.12.2020, 12:068 Актриса Юлия Пересильд посетила псковский приют для животных «Шанс» 07.12.2020, 11:585 С начала 2021 года у администрации Пскова появится своя пресс-служба
07.12.2020, 11:510 «Постскриптум»: О коронавирусных «свечках» и наездах на свободу слова 07.12.2020, 11:452 Администрация Пскова возьмет 730 млн рублей в кредит для сокращения дефицита бюджета 07.12.2020, 11:367 Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность 07.12.2020, 11:330 Двое жителей Пыталово попытались украсть пожарную лестницу
07.12.2020, 11:298 Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области 07.12.2020, 11:270 Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность 07.12.2020, 11:230 «Псковские тепловые сети» рассказали о своем сотруднике с 36-летним стажем 07.12.2020, 11:200 Ирина Стаканова возглавила Контрольно-счетную палату Пскова без приставки «и.п.»
07.12.2020, 11:120 В Пскове на улице Алехина откроется участковый пункт полиции 07.12.2020, 11:090 Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75% 07.12.2020, 11:014 Олег Брячак выступил против передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование силовикам 07.12.2020, 10:560 В Псковской дивизии ВДВ проходит чемпионат по мини-футболу
07.12.2020, 10:5114 Глава Пскова отчитала своего зама за реплику о путях развития города 07.12.2020, 10:453 В России могут вернуть ограничения на передвижения между регионами и внутри них 07.12.2020, 10:380 Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в Индии 07.12.2020, 10:340 Бюджет города Пскова на 2021 год принят в первом чтении
07.12.2020, 10:260 На ремонт Ольгинского моста в Пскове в 2021 году направят более 30 млн рублей 07.12.2020, 10:240 «Обратный отсчет»: Дмитрий Пермяков об итогах 2020 года и политических планах 07.12.2020, 10:190 600 тысяч рублей выделят на реконструкцию здания под Центр спортивной гимнастики в Пскове 07.12.2020, 10:151 Эксперты указали на проблемы при доставке вакцины от коронавируса
07.12.2020, 10:090 Псковская область опустилась на 37 место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек 07.12.2020, 10:012 Говядина в России бьет ценовые рекорды 07.12.2020, 09:510 Прицеп грузовика горел на трассе Петербург - Невель под Островом 07.12.2020, 09:432 Псковского предпринимателя оштрафовали за нарушения при продаже пива
07.12.2020, 09:410 10 человек эвакуировали в Пскове при пожаре в жилом доме 07.12.2020, 09:310 Житель Новоржевского района лишился свободы за угрозу убийством 07.12.2020, 09:190 Врачи советуют заменить новогодние корпоративы на интернет-вечеринку 07.12.2020, 09:104 При пожаре на помойке в Пскове пострадал «БМВ»
07.12.2020, 09:090 Скончался помощник депутата Госдумы Александра Козловского 07.12.2020, 09:001 6 главных фишек нового псковского кафе «Гости» 07.12.2020, 08:520 В России планируют снизить стоимость сертификации самолетов 07.12.2020, 08:435 Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.