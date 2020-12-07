ЖКХ

Магазин бытовой техники в Бежаницах нарушил закон о вывозе мусора

Прокуратура Бежаницкого района выявила нарушение федерального закона об отходах производства и потребления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки выяснилось, что магазин «Эксперт», принадлежащий ООО «БНЖ» и продающий бытовую технику, не заключил договор на вывоз ТКО, поэтому он осуществляется ненадлежащим образом. Согласно федеральному закону №89 «Об отходах производства и потребления», все юридические лица должны заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Прокуратура потребовала от директора ООО «БНЖ» устранить допущенное нарушение.