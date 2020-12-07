ЖКХ

Программу финансового оздоровления предприятий ЖКХ примут в Псковской области

Программа финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса – это финансовый инструмент, с помощью которого регион сможет держать ситуацию на контроле. Таким мнением поделился председатель областного Собрания Александр Котов на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О том, что такая программа будет принята в Псковской области сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов

«Программа проходит стадию согласования. Сейчас выходим на финальную стадию по принятию этой программы», - отметил он. По словам Сергея Грахова, органы исполнительной власти будут проверять финансовое состояние предприятий и предлагать мероприятия, которые позволят его улучшать.

«У нас будет финансовый инструмент, с помощью которого будем держать ситуацию на контроле», - согласился с ним председатель областного Собрания Александр Котов. По его словам, нужно вырабатывать предложения, которые позволят пойти по пути модернизации предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса.

«Есть необходимость в увеличении средств, которые нужно предусматривать по указанной подпрограмме», - добавил Александр Котов.