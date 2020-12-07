ЖКХ

Мораторий на взыскание неустойки за просроченные платежи в сфере ЖКХ могут продлить на 2021 год

Минстрою предложили продлить в 2021 году мораторий на взыскание неустойки за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. С такой просьбой к главе ведомства Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Депутат готовы поддержать в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех фракциях Госдумы.

«До 1 января 2021 года, согласно постановлению правительства от 2 апреля 2020 года № 4241 приостановлено взыскание неустойки - штрафа или пени в случае несвоевременных или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов за капитальный ремонт. Данная мера была предпринята в условиях роста социальной напряженности, а также безработицы», - говорится в обращении.

В нем также подчеркивается, что число безработных в России сегодня составляет 4,8 млн человек, пишет газета «Известия». При этом угроза дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сохраняется, что влияет на стабильность экономической ситуации.

«В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность продления срока действия моратория на взыскания неустойки за просроченные или неполные платежи в сфере ЖКХ. Прошу вас, Ирек Энварович, дать поручении проработать эту возможность», - отмечается в документе.

В Минстрое «рассказали, что мораторий может быть продлен как вынужденная мера.