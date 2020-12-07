ЖКХ

Псковские теплосети ведут «раскопки» на улице Школьной

МП «Псковские тепловые сети» ведет «раскопки» на улице Школьной, 26 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, во дворе администрации Псковского района сегодня идут подготовительные работы к замене пришедшей в негодность трассы.

«Нашим коллегам нужно воочию увидеть, какое количество труб нужно будет заменить. По предварительным данным, прямая и обратная в ужасном состоянии. Возможно, потребуется частичная перекладка трассы, но вот какой длины – вот это и предстоит определить нашим коллегам. Определенные трудности вызывает само место, во дворе сложно расположить всю необходимую для работ технику, а с учетом того, что наши коллеги всегда пытаются максимально аккуратно выполнить работы и не копать лишнего, тем самым не нанося вреда прилегающей территории, а в данном случае парковке – это сделать еще сложнее», - пояснили в пресс-службе.

«На фотографиях вы отчетливо видите, как аккуратно и с хирургической точностью они смогли расположить на этом узком пяточке всю необходимую технику и приступили к работам. Вот что значит грамотное управление и настоящее мастерство. А работами руководит заместитель начальника участка №4 – Степанчук Максим Сергеевич. Максим Сергеевич молодой специалист, но уже давно трудится на предприятии и пользуется уважением у коллег. Ему придется продемонстрировать все свои знания и умения, чтобы провести эти непростые работы, но мы в нем уверены», - отметили на предприятии.