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Святослав Колинко: Талабские острова чувствуют движение навстречу со стороны регоператора ТКО

Талабские острова чувствуют движение навстречу со стороны регоператора по обращению ТКО, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

По его словам, в связи с действием ограничений по коронавирусу, в этом году стал более востребованным внутренний туризм, и поток желающих посетить острова им. Залита и Белова увеличился.

«Понятно, что с увеличением турпотока появляется и больше мусора. Регоператор отрабатывает этот вопрос неплохо. Была убрана огромная свалка, которая копилась годами, а недавно оказана помощь по расчистке места, где раньше стояли старые суда, - пояснил гость студии. - Работа налаживается. Есть движение навстречу со стороны регоператора. Хорошо, что и с стороны жителей есть желание контролировать процесс, чтоб отходы вывозились вовремя».

По его словам, существуют проблемы с вывозом ТКО с островов в межсезонье, когда туда можно попасть только на катерах МЧС, на которых мусор не вывезешь. «Но, поскольку в это время поток людей на острова уменьшается (туристов нет, а пожилых людей забирают к себе на материк дети), острота проблемы снижается. Поэтому, не думаю, что будут серьезные жалобы. Мусора не будет в том количестве, как летом», - заключил Святослав Колинко.