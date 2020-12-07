ЖКХ

В псковской деревне Родина решили проблему с горячей водой

Проблема с горячей водой в деревне Родина решена, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«Была проблема с горячей водой в Родине, но она решена, и это показали проверки, проведенные Ростехнадзором до получения Псковским районом паспорта готовности к зиме. Есть два котла, которые работают. Проблема снята», - сказал гость студии.

Комментируя в целом развитие сферы ЖКХ на территории района, Святослав Колинко сообщил, что муниципалитету было непросто получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. «Были вопросы и проблемы, но благодаря тому, что все руководители ресурсоснабжающих организаций ответственно подошли к подготовке к зиме, закупили новое оборудование, сделали ремонты, паспорт мы получили. Отопительный сезон идет уже 2,5 месяца, и острых жалоб мы не наблюдаем», - подчеркнул первый заместитель главы администрации Псковского района.

Были, по его словам, вопросы по отдельным населенным пунктам, но они касались в большей степени взаимодействия управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями. «А районная администрация регулировала этот вопрос, чтоб между ними не было конфликта. Местные жители не должны от этого страдать», - заключил Святослав Колинко.