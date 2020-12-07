ЖКХ

Предприятие «Коммунальные услуги» работает без сбоев - Святослав Колинко

МП Псковского района «Коммунальные услуги» работает без сбоев, несмотря на то, что находится в процедуре банкротства, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«Предприятие сработало неплохо, обслуживает котельные, которые имеются на балансе, своевременно поставляет услуги, и пока сбоев в его работе нет. А то, что "Коммунальные услуги" находятся в процедуре банкротства, не дает им права отказываться от чего-то», - отметил гость студии.

Наряду с этим он призвал жителей района оплачивать услуги предприятия, «потому что там работают люди». «Предприятие должно покупать ресурсы, а если кто-то не платит, долги растут, и у предприятия появляется еще больше проблем», - пояснил Святослав Колинко.

Он также добавил, что районные власти находятся на постоянной связи с конкурсным управляющим МП. Возникающие проблемы оперативно решаются.