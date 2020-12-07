ЖКХ

Псковские тепловые сети устранили ночью утечку на улице Леона Поземского

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устранили ночью утечку на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Вечером 8 декабря в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступила информация о том, что на котельной, расположенной на улице Волкова, многократно увеличилась подпитка. «Подпитка начала составлять порядка 6 тон воды в час, а это критичные показатели для данной котельной», - пояснили в пресс-службе.

Утечка произошла в 20.00. «Но вот с поиском конкретного места дело обстояло намного сложнее. Маленький и ужасно узкий двор, бетонный фундамент для контейнеров, который установлен прямо на сетях, и куча припаркованных автомобилей, ведь большинство людей уже вернулось с работы», - отметили в пресс-службе.

Специалисты теплосетей оповестили жителей близлежащих домов о ремонтных работах, о необходимости убрать транспортные средства, чтобы не было трудностей при выезде из дворовой территории после окончания работ, а также согласовали раскопки с другими организациями.

Ремонтные работы окончились 9 декабря около 4.00. «Хочется выразить благодарность от лица предприятия за самоотверженную работу наших коллег из участка №4. Вы настоящие мастера своего дела. Особо хочется отметить работу заместителя начальника участка №4 - Степанчук Максима Сергеевича. Он возглавил ночные работы, своевременно снабдил сотрудников всеми необходимыми материалами и даже горячим кофе. Наше предприятие гордится такими сотрудниками!» - добавили на предприятии.