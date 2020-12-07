ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в России в 2021 году вырастут на 4%

В 2021 году рост общего платежа граждан за ЖКУ в среднем по России определен в размере 4%, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул он.

Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс - порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, добавил Виталий Королев. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора, пишет газета «Известия».

Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии - 6%, в Новгородской области - 6,4%, в Мурманской - 3,2%, в Магаданской - 3,8%, в Пензенской - 3,4%, указано в распоряжении правительства.

«ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов», - отметил Виталий Королев.

Учитывая строгое тарифное регулирование и задолженность за поставленные ресурсы, у предприятий ЖКХ почти не остается средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сказали в Минстрое. Уровень изношенности коммуникаций в среднем по России сейчас составляет около 60%, поэтому даже поддержание текущего состояния требует значительных средств, сказали в министерстве.