Псковские теплосети завершают восстановительные работы на улице Волкова

МП «Псковские тепловые сети» завершает ремонтные работы на улице Волкова. Как напомнили Псковской Ленте Новостей на предприятии, там произошла утечка теплоносителя на соединительном стыке, что встречается довольно часто. Первые трубы, помещенные в изоляцию, имеют некоторые дефекты в изоляции стыков, что и приводит к их внеплановому ремонту.
«Каждый ремонт, даже незначительный, зачастую ведет к демонтажу дорожных покрытий и других элементов, что совсем не красит город, да и то лицо, которое выполняло подобные работы. В решении Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова" дается исчерпывающее описание того, что и в какие сроки должны делать организации, которые проводили те или иные работы, повлекшие ухудшение облика города... Мы должны привести все в исходное состояние. Мы несем ответственность за восстановление демонтированного асфальта, тротуара, брусчатки и прочего», - пояснили в ПТС.
«И если кто-то говорит, что они все разрыли, бросили, и так все и останется, то не верьте этим людям. Мы всегда восстанавливаем то, что демонтировали во время ремонтных работ. Вот вам живой пример. Наши коллеги восстанавливают брусчатку на улице Волкова. Как вы видите на фото, у нас есть специалисты очень разного профиля», - подчеркнули на предприятии.