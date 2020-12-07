ЖКХ

Почти 3 млн рублей направят на уборку незаконных свалок в Псковской области в 2021 году

Вопрос финансирования мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории Псковской области, внесенный заместителем председателя регионального парламента Виктором Остренко, рассмотрели участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом с третьего заседания комиссии, которое проходит 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как будут проводиться такие работы в следующем году, какой объем финансирования?» - поинтересовался Виктор Остренко.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал, что на следующий год в бюджете региона на эти цели предусмотрено порядка 2,9 млн рублей. «Они будут предоставляться в виде субсидий муниципальным образованиям на ликвидацию несанкционированных свалок», - сказал он.

«Вопрос не только финансовый, но и организационный, и юридический, - заметил вице-губернатор Василий Осипов. - Большую работу провели с региональным оператором, у которого есть "дорожная карта". Обязанность регионального оператора - выявить или получить информацию о несанкционированной свалке, ее ликвидировать, а затем, если она находится на землях собственника или муниципалитета, предъявить счет для возмещения затрат».

Планируется, что в следующем году региональных оператор ликвидирует 86 выявленных несанкционированных свалок. Всего - порядка 300.