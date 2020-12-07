ЖКХ

Новоржевский район не получит денег из областного бюджета на покупку ассенизатора

Нужды Новоржевского района рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом с четвертого заседания комиссии, которое проходит 11 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель фракции «Яблоко» в региональном парламенте Лев Шлосберг сообщил о необходимости капитального ремонта стадиона в Новоржева. По его словам, утерянная ранее проектно-сметная документация восстановлена, сейчас проект находится на государственной экспертизе.

«Просим изыскать средства в бюджете области, чтобы привести объект в чувство», - сказал он.

«Изначально договаривались, что проектно-сметную документацию представят к 15 августа, - напомнила ему исполняющая обязанности председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова. - Проект не был представлен, официально проектно-сметная документация не поступила, поэтому не можем оценить объем средств». «Нет ни рубля на Новоржев», - добавила она.

«Будет проект - будем вносить предложения по корректировке бюджета», - пояснил вице-губернатор Василий Осипов.

Согласительная комиссия рекомендовала районной администрации после прохождения указанной государственной экспертизы выйти с предложением о корректировке областного бюджета.

Также Лев Шлосберг поднял вопрос о продолжении капитального ремонта Новоржевского районного культурно-спортивного центра. В настоящее время требуется ремонт кровли.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева рассказала, что соответствующая заявка подавалась в комитет, который учел ее при формировании бюджета на 2021 год, но из-за дефицита бюджета объект не попал в финансирование на следующий год. По ее словам, общая заявка потребностей от муниципалитетов на следующий год составила 1 млрд рублей, таких денег нет.

Жанна Малышева напомнила, что работа с районным культурно-спортивным центром ведется с 2018 года - муниципалитет дважды получал по одному миллиону на ремонт кровли. «Мы давали миллион на текущий ремонт кровли, а они тратили на приобретение оборудования», - указала она.

Согласительная комиссия рекомендовала муниципалитету оперативно актуализировать ситуацию с состоянием кровли, чтобы претендовать на финансирование из резервного фонда.

Кроме того, руководитель фракции «Яблоко» в региональном парламенте попросил для местного муниципального предприятия автомобиль-ассенизатор.

«Просьба беспрецедентная, - удивился председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Ни один из районов не просит денег на покупку техники для муниципальной организации». Чиновник порекомендовал муниципалитету приобрести такую технику в кредит или лизинг. Его предложение поддержала согласительная комиссия.

Далее Лев Шлосберг высказал просьбу о финансировании реконструкции сетей водоснабжения на улицах Медицинской, Карла Маркса и Садовой в Новоржеве. Протяженность сетей на каждой улице превышает 400 метров. Требуется 210 тысяч рублей, половину суммы готов оплатить муниципалитет, уточнил он.

Вице-губернатор Василий Осипов рекомендовал заняться сетями водоснабжения в рамках тарифного регулирования, если предприятие разработает соответствующую инвестиционную программу.

«Устраивает такое, Лев Маркович?» - поинтересовался заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов.

«Будем работать», - ответил Лев Шлосберг.

Часть вопросов фракции «Яблоко» согласительная комиссия сняла с рассмотрения.