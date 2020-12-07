ЖКХ

На недельное зловоние жалуются жильцы дома на улице Лепешинского в Пскове

Женщина обратила внимание властей на зловонных запах в доме №7 на улице Лепешинского в Пскове. Свою жалобу она разместила на сайте губернатора Псковской области.

«В среднем подъезде стоит невыносимый зловонный запах до четвертого этажа уже всю неделю, - говорится в обращении псковички. - На протяжении всей осени около четырех раз такая же проблема повторялась. Прошу обратить на это внимание и способствовать очистке нашего второго подъезда от зловония».

«Ваше обращение принято на рассмотрение», - ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков.