ЖКХ

В Великих Луках уволили директора муниципального предприятия за плохую уборку города

Администрация Великих Лук расторгла трудовой договор с директором муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» за ненадлежащую уборку города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Служебная проверка проводилась в связи с многочисленными обращениями жителей Великих Лук на ненадлежащую уборку и подсыпку улично-дорожной сети. В результате комиссионного обследования сотрудники МУ «УЖКХ» и администрации города выявили многочисленные нарушения в уборке и обработке противогололедными материалами дорог, тротуаров и въездов к многоквартирным домам.

Результатом проверки и послужило расторжение трудового договора с директором указанного муниципального предприятия с 11 декабря.

«Доводим до вашего сведения, что с сегодняшнего дня будет усилен контроль за проведением работ по содержанию улично-дорожной сети города. Сегодня техника будет работать всю ночь. Кроме того, территории многоквартирных домов тщательно проверяются сотрудниками МУ "УЖКХ" и составляются протоколы на директоров управляющих организаций за ненадлежащую уборку и содержание», - добавили в городской администрации.