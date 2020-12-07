ЖКХ

Платить за ЖКУ через личный кабинет «Псковских коммунальных систем» смогут жители региона

Платить за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на сайте АО «Псковские коммунальные системы» смогут жители региона в скором времени. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель гендиректора компании Анна Краснова.

Она напомнила, что АО «Псковские коммунальные системы» создано в 2011 году и с 2012 года является информационно-аналитическим расчетным центром Псковской области. Офисы компании расположены в Пскове и 14 районах области.

Кроме выпуска платежных документов для населения, специалисты «Псковских коммунальных систем» также консультируют по начислению за ЖКУ в очном и дистанционном режиме (по телефону, электронной почте и через Личный кабинет, созданный в ноябре текущего года для удобства населения в связи с распространением коронавируса.

«В личном кабинете можно скопировать себе квитанцию, оплатить ее. Прорабатывается вопрос оплаты ЖКУ через личный кабинет. Эта опция заработает в конце этого - начале 2021 года», - пояснила Анна Краснова.

В помощь гражданам на сайте «Псковских коммунальных систем» создана «горячая линия». По телефону (8112)291867 можно получить консультационную помощь в регистрации и по работе в личном кабинете.