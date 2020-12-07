ЖКХ

Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО

Заместитель гендиректора АО «Псковские коммунальные системы» по ЖКХ и ТКО Анна Краснова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала, в каких случаях человек имеет право на перерасчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Так, по ее словам, перерасчет платы возможен в том случае, если человек более пяти полных календарных дней отсутствовал в жилом помещении. «Например, если он уезжает в отпуск, санаторий, или в период пандемии лежит в больнице, что сейчас очень актуально. В таком случае он может взять в медучреждении справку, и ему будет выполнен перерасчет», - пояснила гость студии.

Уведомить АО «Псковские коммунальные системы» об изменении числа проживающих в жилом помещении можно как до, так и после «события». «Если это происходит после того, как событие закончилось, например, человек выписался из больницы, главное, чтоб прошло не более 30 дней после периода его временного отсутствия. В противном случае документы на перерасчет уже не принимаются», - уточнила Анна Краснова.

Добавим АО «Псковские коммунальные системы» начисляет плату за услугу по обращению с ТКО во всех районах, кроме Великих Лук и Великолукского района. Плата начисляется исходя из количества собственников жилого помещения.