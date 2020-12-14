ЖКХ

График вывоза отходов изменится в Кунье на Новый год

График вывоза твердых коммунальных отходов в поселке Кунья изменится в связи с новогодними праздниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Вывоз отходов от многоквартирных домов и из частного сектора на улицах Садовой и Пионерской, Зеленой, Комсомольской, Больничной, Лобова, Докучаева, в переулках Набережном, Пионерском, Зеленом, Больничном, Школьном переносится с 1 января 2021 года на 31 декабря 2020 года.

С 4 января 2021 года вывоз ТКО будет осуществляться согласно графику, добавили в компании.