График вывоза мусора поменяется в Новосокольническом районе на новогодних выходных

График вывоза твердых коммунальных отходов на новогодних выходных изменится в Новосокольниках и трех сельских поселениях района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».
В Новосокольниках вывоз отходов от многоквартирных домов и из частного сектора переносится с 1 января 2021 года на 31 декабря 2020 года и со 2 января 2021 года на 3 января 2021 года. С 4 января 2021 года вывоз ТКО будет осуществляться по графику.
В Новосокольническом районе вывоз мусора из нижеперечисленных населенных пунктов переносится со 2 января на 3 января:
С 4 января вывоз ТКО пройдет согласно графику, добавили в компании «Экопром».