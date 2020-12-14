ЖКХ

График вывоза мусора поменяется в Новосокольническом районе на новогодних выходных

График вывоза твердых коммунальных отходов на новогодних выходных изменится в Новосокольниках и трех сельских поселениях района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В Новосокольниках вывоз отходов от многоквартирных домов и из частного сектора переносится с 1 января 2021 года на 31 декабря 2020 года и со 2 января 2021 года на 3 января 2021 года. С 4 января 2021 года вывоз ТКО будет осуществляться по графику.

В Новосокольническом районе вывоз мусора из нижеперечисленных населенных пунктов переносится со 2 января на 3 января:

деревни Минькино и Марьено Пригородной волости;

деревни Коростели, Базлово, Раменье, Зайково Насвинской волости;

деревни Станьково, Рунова, Жуково, Хряни, Сушино, Островки, Ульянцево, Зуботово, Дмитровичи, Борисово и Торхово Маевской волости.

С 4 января вывоз ТКО пройдет согласно графику, добавили в компании «Экопром».