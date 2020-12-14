Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выбираем подарки в Пскове
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
Новые банковские услуги для предпринимателей
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
новое городское кафе
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
алло, мы ищем стартапы
спастись от огня
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
Прогулка по (не)доступной среде
бизнес с душком
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё ЖКХ 14.12.2020 14:272 Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО 16.12.2020 07:000 В январе россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020-й 15.12.2020 18:080 График вывоза мусора поменяется в Новосокольническом районе на новогодних выходных 15.12.2020 15:020 График вывоза отходов изменится в Кунье на Новый год 15.12.2020 14:212 Микротрещину на транзитной трубе устраняют специалисты «Псковских теплосетей» 14.12.2020 14:272 Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО
 
 
 
Самое популярное 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 13.12.2020 19:2310 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 14.12.2020 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 14.12.2020 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе 14.12.2020 11:205 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В январе россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020-й

16.12.2020 07:00|ПсковКомментариев: 0

Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образовавшийся в 2020-м году долг. При введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены, сообщает газета «Известия» со ссылкой на НП «ЖКХ Контроль».

Неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января года будут зачисляться пени и штрафы: образованную 6 апреля или только с начала 2021 года, пишет издание.

Чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены ограничений.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — сказал первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

С 6 апреля 2020-го до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.

Теги: #ЖКХ #долг #платежи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 212 человек
16.12.2020, 07:140 Фундаменты неизвестных построек нашли в Мирожском монастыре Пскова 16.12.2020, 07:000 В январе россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020-й 16.12.2020, 05:581 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 15.12.2020, 23:320 В псковской библиотеке работает выставка московского art-реал фотографа
15.12.2020, 23:160 Восемь мест накопления отходов убраны в Палкино 15.12.2020, 23:022 В Локне оборудуют спортивную площадку 15.12.2020, 22:450 Средний возраст автоугонщиков в Псковской области - от 16 до 25 лет 15.12.2020, 22:290 Впервые устроившимся на работу с 2021 года трудовой стаж учтут только в электронном виде
15.12.2020, 22:140 ГИБДД призывает псковичей к осторожности из-за ожидаемой гололедицы 15.12.2020, 21:573 Депутат Олег Брячак привез подарки детям в «Общество слепых» 15.12.2020, 21:282 Псковское кафе обжалует штраф в размере 100 тыс. рублей за проведение дискотеки 15.12.2020, 21:151 В Великих Луках общественники призывают горожан беречь свое здоровье
15.12.2020, 20:570 Спасатели доставили в магазин жителей островов в Псковском озере 15.12.2020, 20:370 В Ленобласти журналистку оштрафовали за материал об аппаратах ИВЛ 15.12.2020, 20:290 155 раз угоняли и крали автомобили в Псковской области в 2020 году 15.12.2020, 20:120 Объем сделок на рынке складской недвижимости регионов России вырос почти в 5 раз
15.12.2020, 19:560 Боснийские власти отказались быть «русскими пешками на Балканах» 15.12.2020, 19:331 Автостанция в Палкино временно закрылась по техническим причинам 15.12.2020, 19:240 Фотографиями новогоднего оформления поделилась псковская гостиница «ПушкинЪ» 15.12.2020, 18:580 В Опочке состоялась встреча с семьей сотрудника МЧС, погибшего при исполнении служебного долга
15.12.2020, 18:351 Маски по 4,5 рубля нашли «народные контролеры» в дновских аптеках 15.12.2020, 18:150 Более 30 школьников из Псковской области приняли участие в викторине «Я помню! Я горжусь!» 15.12.2020, 18:080 График вывоза мусора поменяется в Новосокольническом районе на новогодних выходных 15.12.2020, 17:560 Себежского лесоруба арестовали на 10 суток за неуплату штрафа
15.12.2020, 17:450 Правительство расширило поддержку переезжающих работать в села медиков 15.12.2020, 17:3910 Интерактив: Почему дипломаты из Прибалтики и работники консульств не соблюдают самоизоляцию? 15.12.2020, 17:330 Небольшое потепление ожидается в Псковской области 16 декабря 15.12.2020, 17:195 Псковская область получит более 13 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
15.12.2020, 17:151 До 18 декабря псковский гостиничный бизнес может заявиться на возмещение оплаты услуг ЖКХ 15.12.2020, 17:060 Пять студентов стали стипендиатами губернатора Псковской области 15.12.2020, 16:591 С 2021 года псковские предприниматели смогут уменьшить стоимость патента 15.12.2020, 16:510 В онлайн-формате пройдет IX Рождественский фестиваль в Пскове
15.12.2020, 16:450 Законопроект о «гаражной амнистии» внесут в Госдуму 16 декабря 15.12.2020, 16:367 Полицейские помешали тайному увеселению в Пскове 15.12.2020, 16:270 Разработана интерактивная программа «Культура Причудья» 15.12.2020, 16:200 В псковском ФГРП выдают микрозаймы с возможностью отсрочки платежей
15.12.2020, 16:133 Неизвестный отравил воду в общественном колодце в Кунье 15.12.2020, 16:100 Ледяной дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 16 декабря 15.12.2020, 15:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская «дистанционка» - расставляем точки над i 15.12.2020, 15:490 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 40 дней не пить вино и не баловаться!
15.12.2020, 15:488 Роспотребнадзор отказал псковичке в предоставлении информации о заболевших COVID-19 и ОРВИ детях 15.12.2020, 15:400 В Кунье восстановили мемориальные плиты, разрушенные вандалами 15.12.2020, 15:333 Вакцинация от коронавируса началась в регионах России 15.12.2020, 15:301 Юрий Власюк покинул пост первого замглавы администрации Великих Лук
15.12.2020, 15:223 Лев Шлосберг об итогах 2020 года, коронавирусе и планах «Яблока» 15.12.2020, 15:180 Михаил Задорнов: Прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года превысит ориентиры трехлетней стратегии 15.12.2020, 15:020 График вывоза отходов изменится в Кунье на Новый год 15.12.2020, 14:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Чем обеспокоены псковские садоводы?
15.12.2020, 14:493 Интерактив: Непешеходная зона на Запсковье 15.12.2020, 14:442 Интернет-мошенника задержали в Пскове. ВИДЕО 15.12.2020, 14:420 Псковская библиотека обзавелась искусственным интеллектом 15.12.2020, 14:310 С новым годом! С новым людом!
15.12.2020, 14:212 Микротрещину на транзитной трубе устраняют специалисты «Псковских теплосетей» 15.12.2020, 14:100 «Эхономика» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО 15.12.2020, 13:560 Волонтеры украшают ели на улицах Пскова и Великих Лук 15.12.2020, 13:510 Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок
15.12.2020, 13:441 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 15.12.2020, 13:400 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть в 2021 году с большой скидкой 15.12.2020, 13:350 Пять новых мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже 15.12.2020, 13:280 Более 4 тысяч пачек сигарет нашли пыталовские таможенники в вагоне с картоном
15.12.2020, 13:2214 Псковская область показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в СЗФО 15.12.2020, 13:160 Госдума одобрила поправку о штрафе до 3 млн рублей за клевету 15.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Анастасией Ивановой 15.12.2020, 13:000 Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского
15.12.2020, 12:531 Автомобилист пострадал в ДТП в Локнянском районе 15.12.2020, 12:437 Псков стал одним из популярных новогодних направлений у жителей Петербурга 15.12.2020, 12:375 Волки пугают по ночам жителей Опочки 15.12.2020, 12:360 Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков»
15.12.2020, 12:260 Выставка лучших фоторабот конкурса «Спорт школьной жизни: стоп-кадр» открылась в Пскове 15.12.2020, 12:120 Псковский экс-таможенник получил условный срок за дачу взятки следователю 15.12.2020, 12:100 Два псковича смогут получить скидку на годовой абонемент в клуб «Супер фитнес» 15.12.2020, 12:030 Пыталовскую пару осудили за уличное ограбление
15.12.2020, 11:590 «Эхономика»: Как «Мой бизнес» помог псковским предпринимателям в условиях коронавируса 15.12.2020, 11:570 Подсолнухи «расцвели» на подстанции в Неелово 15.12.2020, 11:380 Неравнодушную к алкоголю псковичку поймали росгвардейцы 15.12.2020, 11:376 Знаменитый российский автостопщик рассказал о визите в Псков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.