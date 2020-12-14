ЖКХ

10 жилых домов и два детсада отключили от отопления в Пскове в связи с ремонтом

10 жилых домов и два детских сада в Пскове отключили от отопления в связи с ремонтными работами на улице Инженерной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

На место проведения ремонтных работ направили пять единиц специальной техники и около десятка специалистов предприятия. «Работы будут завершены в ближайшие пару часов», - заверили на предприятии.

«Участку №6, начальником которого является Игорь Александрович Родичев, снова необходимо проявить весь свой профессионализм, - отметили в пресс-службе. - Наши сотрудники никогда не прекратят ремонтные работы просто по причине окончания рабочего дня, оставив жителей города без горячей воды и отопления».

«Мы приносим извинения жителям улицы Инженерной за доставленные неудобства и гарантируем максимально быстрое и качественное проведение ремонтных работ», - добавили в пресс-службе.