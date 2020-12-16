ЖКХ

График вывоза ТКО изменится в трех деревнях Плюсского района

График вывоза твердых коммунальных отходов поменяется в Плюсском районе с 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Теперь вывозить отходы из деревень Воронино, Каменка, Лосицы, Новоселье и Рудно будут каждую первую и третью субботу месяца.

«Изменение графика связано с малым количеством отходообразователей в осенне-зимний период и переходом на транспортировку мусора техникой меньшего объема вместимости», - отметили в компании.

Ранее вывоз мусора из этих деревень осуществлялся 10-го и 24-го числа месяца.