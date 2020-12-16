ЖКХ

В подъездах псковских многоквартирных домов появились объявления о должниках

«Псковэнергосбыт» разместил на подъездах многоквартирных домов на всей территории Псковской области объявления с указанием номеров квартир и сумм долга за потребленную электрическую энергию. Таким образом, компания решила в очередной раз напомнить о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги: не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, рассказали Псковской Ленте Новостей в энергосбытовой организации.

Оплачивать без комиссии, а также передавать показания счетчиков дистанционно можно на интернет-сайте «Псковэнергосбыта». Личный кабинет на сайте позволяет увидеть текущую задолженность, историю начислений и платежей. Кроме того, там можно настроить получение квитанции непосредственно на адрес электронной почты, для чего необходимо перейти в настройки и поставить галочку о согласии получения такой рассылки.

«Если коммунальные услуги не оплачиваются несколько месяцев, то документы могут быть направлены в суд. Поэтому должнику лучше как можно скорее решить вопрос с погашением задолженности до начала судебных разбирательств», - подчеркнули в энергосбытовой компании.

Напомним, что в настоящее время в отношении должников за коммунальные услуги действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дел проводится без присутствия сторон.

Вынесенный судебный приказ о принудительном взыскании задолженности направляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Помимо основного долга на должников ложатся и судебные расходы.

«Своевременное выполнение своих обязанностей по оплате позволит потребителям предупредить возникновение задолженности и исключить возможные негативные последствия», - заключили в Псковэнергосбыте.