ЖКХ

Определены сроки ввода в эксплуатацию газовой котельной в Острове-3

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов посетил сегодня, 16 декабря, стройплощадку газовой котельной в Острове-3, а также на территории, где монтажники приступили к строительству газопровода Карпово - Остров-3 во время планового выезда в Островский район, пишет газета «Островские вести».



Фото здесь и далее: «Островские вести», ВКонтакте

Василий Осипов отметил, что мазутная котельная, которую прежде эксплуатировали военные, находится в неудовлетворительном состоянии. «Единственный район, не получивший паспорт готовности к отопительному сезону из-за этой котельной, - Островский район. Поэтому было принято решение о строительстве новой газовой котельной путем заключения концессионного соглашения с инвестором. Соглашение подписано летом. В октябре началось проектирование, в том же месяце проект прошел госэкспертизу, после чего приступили к строительно-монтажным работам. Мы хотели в сжатые сроки построить котельную и газопровод, так как эксплуатация мазутной котельной небезопасна и на ней очень серьезные потери. Из-за чего большие затраты несет муниципалитет», - прокомментировал заместитель главы региона.

По его словам, ситуация с пандемией сказалась на стройке, отодвинув ее сроки. Также много времени ушло на согласования с военными и железнодорожным ведомствами. Однако сегодня работы уже ведутся: газопровод должны проложить до 1 февраля, а оборудование на котельной смонтировать до 15 февраля. «В марте намечаем пуско-наладочные работы», - сообщил Василий Осипов.

Глава Островского района Дмитрий Быстров объяснил, что потребители в микрорайоне Остров-3 и объекты Минобороны пока получают тепло и горячую воду с мазутной котельной. «Это топливо не планировалось использовать. В бюджете предприятия, эксплуатирующего котельную, нет на него достаточных средств. Мы заинтересованы как можно быстрее ввести в эксплуатацию газовую котельную. Она будет обслуживать весь жилой микрорайон с 3-4 тысячами жителей и объекты Минобороны, и закроет все его потребности, даже останется некоторый запас для новых потребителей», - рассказал руководитель муниципалитета.

Представитель фирмы, ведущей монтаж котельной, сообщил, что на заводе, где производят газовое оборудование, обещают не подвести и произвести его поставку в назначенное время. «Все оборудование, которое начнем монтировать, поступит до конца января, что позволит приступить к его монтажу», - сказал он.

В настоящее время уже устроена бетонная площадка, подведены инженерные сети, смонтирована часть конструкций. В газовой котельной установят четыре котла общей мощностью 20 мегаватт (МВт).

У монтажников газопровода все материалы уже завезены на объект. «Мы полноценно работаем вторые сутки, запаяли 700 метров труб. Закапывать трубы начнем после того, как они будут спаяны, развезены по всем участкам. Длина газопровода почти 4 километра (3957 метров). На объекте работает четыре единицы техники, 15 человек состава, не считая руководителей, сметчиц, занимающихся исполнительной документацией. Сейчас работаем с восьми утра до восьми часов вечера, после Нового года начнем работать круглосуточно. Это нормальный режим работы нашей организации. Задача поставлена, мы ее выполняем», - поделился исполнительный директор фирмы «Газстройкомплект» Алексей Кириллов.