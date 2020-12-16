ЖКХ

Учет мусора в России предлагают вести в интернете

Информацию о коммунальных отходах страны аккумулируют и опубликуют в интернете. Минприроды разработало законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», пишет газета «Известия».

Документом предлагается создать в России в виде электронной модели федеральную схему обращения с ТКО и наделить правительство полномочиями по установлению порядка ее информационного наполнения.

Согласно тексту законопроекта, эта интернет-схема станет частью уже существующей государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, которая была запущена в 2019 году. В ней содержится информация об источниках их образования, местах и нормативах их накопления, тарифах, заключенных договорах по обращению с отходами, а также об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.

Российского экологического оператора предлагается наделить полномочиями по созданию, модернизации и эксплуатации государственной информационной системы учета коммунальных отходов. Это позволит аккумулировать всю информацию, касающуюся обращения с ТКО в рамках одной организации, говорится в пояснительной записке к документу.