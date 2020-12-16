ЖКХ

Путин объяснил, на ком должна быть нагрузка по утилизации мусора

Нагрузку по утилизацию мусора в России планируют перенести с граждан на производителей упаковки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нужно добиться расширенной ответственности между производителями и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку по утилизации с граждан на производителей упаковочных изделий», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что эта практика выстроена во всем мире. «И мы будем придерживаться этой практики», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что также необходимо создать замкнутый цикл производства, при котором отходы не будут направлять на полигоны, а станут использовать в других видах производства. По его словам, нужно добиться «нормальной сортировки» к 2030 году.