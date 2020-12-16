ЖКХ

Рабочая схема

Частники вынуждают псковичей отдавать деньги за услугу, которую государство сделало бесплатной. В ход идут сложные термины и запугивание.

В начале ноября псковская пенсионерка с улицы Металлистов Армида Григорьевна увидела в подъезде двух мужчин. Они деловито подошли к электросчетчикам, открыли щитки и осмотрели технику. Вышедшей в подъезд пенсионерке они объяснили, что представляют организацию с мудреным названием «Энерго-что-то-там». А счетчики старые, пожароопасные и подлежат замене. Солидности их словам добавляли спецовки. Визитеры сообщили телефон своего офиса, там женщину напугали еще сильнее. Счетчик нужно срочно менять, а то подъезд сгорит! Его и правда поставили новый, вполне рабочий. Взяли 4100 рублей - треть пенсии Армиды Григорьевны. Оставили после себя четыре бумаги: товарный чек (без номера), наряд на замену электросчетчика, купон-заказ, гарантийный талон.

Армиде Григорьевне обновка дала ощущение безопасности. На радостях женщина позвонила поделиться новостью с дочерью. Однако Инна Якимовская эмоции старенькой мамы не разделила. Насторожила цена счетчика, вдвое выше рыночной. Да и название организации вовсе не то, что у энергоснабжающих компаний, это ООО, то есть коммерческая структура. В сложном названии, действительно, есть корень «-энерго-», который внушает доверие легковерным собственникам, особенно дисциплинированным представителям старшего поколения.

«Стала выяснять, что за компания. Работают они по всей России, и очень грамотно. Так пенсионерам представляют дело, как будто замена счетчика жизненно необходима. Навязывают услугу, в которой нет необходимости. Ведут себя нагло и уверенно, чувствуя свою безнаказанность», - говорит Инна Якимовская.

Владельцы компании, продавшей пенсионерке счетчик, при регистрации в налоговой в качестве основного вида деятельности указали «прямые продажи или продажи торговыми агентами с доставкой». То есть кто-то по квартирам носит кастрюльки, а эти вот — счетчики. Бизнес такой. Идет он неплохо и показывает неуклонный рост, что следует из сведений в открытых базах данных. Выручка в 2017 году составила 30,2 млн рублей, в 2018 году — 37 млн рублей, в 2019 году — 38,3 млн рублей.

Сети расставлены широко. СМИ по всей России пестрят заголовками об этой деятельности. «Недобросовестные компании предлагают жителям Нижегородской области заменить расчетный прибор учета и установить новый по цене выше рыночной», «Электросчетчики втридорога: как обманывают пенсионеров в Новосибирске», «Новгородка переплатила за электрический счетчик в 10 раз», «Жителей Владивостока убеждают заменить электросчётчики и пугают штрафами», «Мошенники заставляют орловцев менять исправные электросчетчики».

Псковским потребителям сотрудники компании известны не первый месяц. Жители города регулярно публикуют в интернете фотографии «уведомлений», найденных в почтовом ящике. По сути — рекламный листок, а по форме напоминает официальную бумагу. Упоминается постановление правительства, что-то сказано про классы точности, в которых невозможно разобраться без специальных знаний. И под конец страшилка: «В соответствии с требованиями законодательства гарантирующий поставщик электроэнергии вправе отказаться от расчетов по установленному прибору учета электроэнергии и перейти на расчетный способ определения объемов поставки электрической энергии (норматив)». То есть платить будешь не по счетчику, а по нормативу. Особо впечатлительные сами вызовут специалиста, на такой случай в бумаге указан телефон.

«Рассказали байку что срочно надо менять счетчик, якобы потом в доме будут ставить "очень дорогой" общий счетчик но нам он ничего стоить не будет, если сейчас заменить счетчик в квартире! Мама согласилась, - делится своей историей псковичка Мария. - Ведь это представители городской официальной службы «Энергосбыт», так они представились. В результате эти мастера сорвали пломбу, воткнули счетчик ценой в 1000 рублей и приняли оплату за услуги путем пополнения баланса сотового телефона на 4100 рублей. Обратились в офис к ним на следующий день, написали заявление, попросили все вернуть, как было, и отдать деньги. Прислали через 20 дней ответ: сами виноваты, подписали договор. Обратились в полицию, там отказали в возбуждении уголовного дела. Берегите своих стариков от добродетелей».

Работа коммерсантов с точки зрения закона как будто чистая. По бумагам выходит, что собственник заказал у них услугу по замене счетчика, такая услуга была предоставлена. Правоохранительные органы, действительно, ничего поделать в этой ситуации не могут. Психологические манипуляции к делу не пришьешь. Есть факт оказания услуги, а то, что собственник на нее согласился — так сам договор подписал. Мошенники они только в бытовом смысле, а вот закон перед хитрой схемой бессилен.

«Особенно пожилых людей легко ввести заблуждение, - констатирует руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. - Как правило, люди, предлагающие товары и услуги по завышенным ценам, используют названия, которые созвучны с названиями официальных ресурсных организаций. Используют корни «-энерго-», «-сбыт-». Они представляются завуалировано, у доверчивых граждан возникают ассоциации и ощущение, что обязательно нужно приобрести счетчик. Претензии можно предъявить разве что в части качества таких товаров. Безусловно, сигналы о таких фактах полиция принимает, проводит проверку и выносит решение о возбуждении уголовного дела или в отказе».

Спасти собственников от ненужных трат может только знание. С 1 июля этого года закон снял с граждан обязанность по обслуживанию приборов учета электроэнергии. Теперь замена счетчиков происходит полностью за счет энергокомпаний. То есть владельцы квартир ни рубля не должны платить! Старый счетчик или новый, вышел он из строя или исправно работает, какой там у него класс энергопотребления, когда была последняя поверка — ничего из этого больше не должно беспокоить. На сайте «Россетей» есть подробная инструкция о том, кому положено менять счетчики и как подать подать заявку. Конечно, она не составляется в подъезде, а услуги не оплачиваются переводом на мобильный телефон.

В многоквартирных домах Псковской области замена счетчиков теперь — сфера ответственности АО «Псковэнергосбыт». Там уверяют, что обеспокоены сложившейся ситуацией. Недобросовестные предприниматели не только навязывают населению услуги, но и портят имидж официального предприятия. В компании разработана программа по замене приборов учета, в ближайшее время число бесплатно переустановленных счетчиков должно достигнуть отметки в 28 000 единиц. Работой занимается подрядная организация «Прайм». На униформе ее сотрудников с одной стороны нанесено это название, с другой — эмблема «Псковэнергосбыта».

Самое важное — они не берут за новый счетчик ни копейки с владельцев жилья.

В энергосбытовой компании в случае сомнений в том, кто пришел в подъезд, советуют звонить на «горячую линию» 8-800-234-05-06.

Армида Григорьевна с улицы Металлистов уже составила заявление в прокуратуру. В нем она настаивает, что была введена в заблуждение лже-энергетиками и понуждена купить счетчик, который ей должны были поставить бесплатно. Организацию она называет группой лиц, которые на протяжении долгого времени действуют по предварительному сговору под руководством директора. Убедят ли эти доводы правоохранительные органы, нет ли — обязательно расскажите своим старикам, что за новый счетчик платить не нужно, как бы их не убеждали в обратном.

Юлия Магера