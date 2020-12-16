ЖКХ

Водоразборную колонку установили на улице Железнодорожной в Пскове

Водоразборную колонку установили на улице Железнодорожной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: МП «Горводоканал»

«После многочисленных обращений граждан по улице Железнодорожной в адрес администрации города Пскова, широкого освещения в СМИ, проблема водоснабжения отдельных домов микрорайона "Завокзалье" разрешилась установкой водоразборной колонки на улице Железнодорожной», - отметили в пресс-службе.

После отказа РЖД, которым принадлежат сети водоснабжения, восстановить водоразборную колонку на своих сетях, к решению проблемы подключился «Горводоканал».

Для установки колонки «Горводоканал» провел работы по проектированию и строительству нового трубопровода. 16 декабря работы завершили, водоразборную колонку ввели в эксплуатацию.