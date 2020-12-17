ЖКХ

Состав центра председателей советов МКД Пскова за год увеличился на 29 человек

Об общественной работе в качестве координатора городского общественного учреждения «Центр председателей советов многоквартирных домов города Пскова» рассказал в своем ежегодном отчете депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Валерий Тюменцев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, за отчетный период им было организовано и проведено четыре заседания центра с привлечением экспертов, специалистов и руководителей подразделений администрации Пскова, администрации Псковской области и контрольных органов. За это время состав центра увеличился на 29 человек, была освоена площадка ZOOM для проведения видеоконференций и создана площадка для взаимодействия в социальных сетях.

На одном из совещаний с представителями управляющих организаций депутат сообщил, что основная задача центра - поиск решения проблем в сфере ЖКХ, в том числе связанных с изменениями в законодательстве, актуальных для председателей советов многоквартирных домов. Помощь в этом им оказывают специалисты и эксперты, компетентные в том или ином сегменте сферы ЖКХ. Также до руководителей управляющих организаций была доведена информация о количестве и характере поступающих жалоб на работу управляющих компаний от участников центра.

Кроме того, в конце июля Валерий Тюменцев по инициативе председателей советов МКД организовал и провел круглый стол на тему «Организация сбора ртутьсодержащих ламп и батареек, утративших свои потребительские свойства, на территории Пскова».