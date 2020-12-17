ЖКХ

Правительство поможет заменить в домах россиян более 1000 лифтов

Правительство РФ одобрило выделение средств Минстрою из своего резервного фонда для имущественного взноса в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Цель - проведение капитального ремонта многоквартирных домов - замена, модернизация лифтов, обновление лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, сообщили в кабинете министров.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», - говорится в сообщении.

По мнению правительства, выделение средств позволит обеспечить ускоренную замену 1010 лифтов, отработавших назначенный срок службы, в рамках реализации региональных программ капремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе с использованием механизмов заемного финансирования, пишет РИА Новости.

«На модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 года будет направлено 750 млн рублей», — уточнили в правительстве.