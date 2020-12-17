ЖКХ

В Новоржевском районе подрядчик с сентября не может отремонтировать крышу двухэтажки

В Новоржевском районе подрядчик с сентября ремонтирует крышу многоквартирного дома. Как сообщает районная газета «Земля Новоржевская», 18 декабря объект в деревне Вехно посетила специальная комиссия.

Поводом послужила жалоба жильцов на подрядчика, который никак не может закончить начатый еще в сентябре ремонт крыши. В итоге в некоторых квартирах на втором этаже образовались протечки - последствия снегопада и дождей не заставили себя долго ждать.

Дом №3 по улице Центральной в деревне Вехно в состоянии ремонта находится уже с середины лета. Сначала подрядчик выполнил работы по ремонту фундамента, фасада, выгребных ям, заменил входные двери в подъездах. Жильцы переносили все неудобства, связанные с затянувшимися работами, относились ко всему с пониманием.

По их словам, крышу начали ремонтировать в сентябре. За это время на объекте сменилось две бригады рабочих. Вторая бригада работала хорошо, но постоянно отвлекалась на другие объекты. Тем не менее объем работ был сделан большой, и оставалось только отремонтировать печные трубы и покрыть крышу металлопрофилем. А в начале декабря рабочие неожиданно уехали, не закончив ремонт. С тех пор дом стоит без какого-либо кровельного материал.

«Две недели на крыше никто не работает, бригада уехала, оставив все в таком виде, - рассказал Роман Рейхман из квартиры №4. – А тут осадки - снег, дожди. Позавчера, когда был сильный дождь, мы проснулись в три часа ночи от того, что в комнате с потолка капает. И в кухне по трубе течет, ведро и сейчас подставлено». В том, что проблема существует, комиссия убедилась, пройдя по квартирам.

« Вообще-то, когда изоляция уложена правильно, таких проблем не должно возникать, - поясняет представитель подрядной организации Алексей Ополченский. – Значит, сделано с нарушениями. Но мы все возместим».

Воспользовавшись моментом, от имени жильцов дома претензии к качеству уже выполненных работ высказала Евгения Кириллова. Часть из них подрядчик тут же признал справедливыми и пообещал недочеты устранить. Фонд капремонта как заказчика работ попросили обязательно направить в адрес подрядной организации претензионное письмо.

Больше всего жильцов волновал вопрос о сроках возобновления работ. Представитель подрядчика в присутствии всех членов комиссии заверил, что бригада приедет в субботу, 19 декабря. Однако в выходные дни она не появилась на объекте.