ЖКХ

Псковские теплосети призывают соблюдать дистанцию при посещении кассы

В адрес Псковской Ленты Новостей поступило сообщение о том, что у кассы муниципального предприятия «Псковских тепловых сетей» (улица Олега Кошевого, 6) образовалась очередь.

Очередь в обеденное время у здания кассы. Фото: пресс-служба Псковских теплосетей

В пресс-службе теплосетей пояснили, что очередь образовалась во время обеденного перерыва. Кроме того, количество посетителей, которые могут одновременно находиться внутри здания кассы, строго ограничено - это связано с мерами, введенными в связи с распространением коронавируса.

Организация работы кассы в послеобеденное время. Фото: пресс-служба Псковских теплосетей

Муниципальное предприятие призывает граждан соблюдать социальную дистанцию при посещении кассы, использовать защитные маски и не создавать очереди, а также пользоваться услугами сервисов по онлайн-оплате квитанций.

Напомним, организация кассы по указанному адресу связана с тем, что в этом здании, находящемся в хозяйственном ведении предприятия, расположен расчетный центр теплосетей. «В случае возникновения вопросов все можно будет узнать и решить в одном месте, без потери времени. Муниципальное предприятие "Псковские тепловые сети" заботится о своих клиентах и дорожит их временем» - добавили в пресс-службе.