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ЖКХ

Заместитель губернатора оценил качество нового дома для переселенцев в Великолукском районе

21.12.2020 19:42|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в понедельник, 21 декабря, в рамках рабочей поездки в Великолукский район посетил многоквартирный дом в поселке Дубрава-1. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, новостройка возведена для переселенцев из аварийного жилья. Вице-губернатора в осмотре объекта сопровождал глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Новый трехэтажный дом на 56 квартир введен в эксплуатацию в конце ноября. На его строительство из консолидированного бюджета выделено порядка 80 млн рублей. Финансирование строительства осуществлялось в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Василий Осипов осмотрел прилегающую к дому территорию и внутренние помещения, чтобы оценить условия, которые созданы для граждан. Вице-губернатор также пообщался с новоселами, которые отметили, что предоставленное жилье им нравится.

В настоящее время продолжается процедура передачи квартир жильцам. Новоселье большинство из них планирует праздновать сразу после Нового года.

В 2020 году в эксплуатацию в регионе введены два дома, еще один построен в Дновском районе. На возведение здания в Дно было направлено более 40 млн рублей. В новые квартиры переедут более 30 семей.

Общая площадь жилых помещений двух домов составила около 3,5 тыс квадратных метров. Новыми жильцами дома станут люди из населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций.

Теги: #аварийное жилье #национальные проекты #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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