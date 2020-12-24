ЖКХ

Сергей Миронов призвал правительство РФ поддержать мораторий на штрафы за долги ЖКХ

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов призвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать мораторий на штрафы за долги по ЖКХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии. По его мнению, у граждан просто не остается денег на оплату жилищно-коммунальные услуг после покупки продуктов и лекарств.

«Сегодня, несмотря на сокращение уровня безработицы до 6,1%, он остается значительным по сравнению с прошлыми годами, где он достигал максимального значения в 5%. Реальные доходы населения пока не вернулись к докризисному уровню жизни… Считаю необходимым до сокращения уровня безработицы и роста доходов населения сохранить мораторий на привлечение граждан к ответственности за неоплату жилищно-коммунальных услуг в виде начисления пеней», - написал Сергей Миронов в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Парламентарий напомнил, что 1 января 2021 года снимается действующий сейчас мораторий на пени по платежам за жилищно-коммунальные услуги.

«Справедливости ради надо отметить, что рост задолженности перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг возник не по причине безответственного отношения наших граждан и их намеренного уклонения от выполнения обязанности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, за которые начисляются пени. Граждане просто не в состоянии нести тяжелейшее бремя расходов на оплату жилищно-коммунальные услуг после понесенных расходов на продукты питания, лекарственные препараты и лечение», - отметил лидер партии.

Он напомнил, что осенью Государственная Дума приняла ряд предложений правительства, по продлению мер поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, которые «позволят улучшить экономические показатели, увеличив рост реальных доходов населения».

Вместе с тем руководитель фракции указал, что 2021 год станет «нелегким для восстановления экономических показателей предыдущих лет и очевидно граждане нуждаются в принятии государством мер, позволяющих продолжить оказание им помощи и поддержки».

В связи с этим Сергей Миронов призвал премьер-министра поддержать разработанный фракцией СР проект федерального закона, который предоставляет право правительству РФ установить в 2021 году мораторий на начисление пеней по долгам за услуги ЖКХ.