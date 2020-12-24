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ЖКХ

Опубликован список крупных должников за газ в Псковской области

29.12.2020 13:26|ПсковКомментариев: 0

«Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о задолженности крупных потребителей газа в Псковской области по состоянию на 1 декабря.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 декабря 2020 года

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП города Пскова «ПТС»

484 139 840,47

340 558 758,82

МУП «ЖКХ» Островского района

107 504 742,17

98 474 249,81

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

73 877 128,9

70 826 771,09

МУП «Тепловые сети» Великие Луки

58 810 577,41

0

МУП «Невельские теплосети»

17 719 915,58

17 226 757,37

Порховское МПТСиК

39 233 467,46

35 164 562,34

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

33 167 425,58

31 708 189,25

ООО «РайКомХоз»

19 074 396,15

19 074 396,15

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

 21 792 073,65 17 835 922,76

МУП «Искра»

21 227 962,11

17 452 526,7

МП «ЖКХ» Дедовичского района

13 972 988,51

13 076 015,61

МУП «Палкинская ПМК»

4 943 061,83

3 565 395,06

ОАО «Уют»

776 795,76

0

МУП «Локнянское ЖКХ»

2 124 357,6

730 000

ООО «А2 Энергия»

1 855 163,81

0

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

3 232 273

1 552 966,73

МП «Печорские теплосети»

907 886,08

374 137,03
Теги: #долг #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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