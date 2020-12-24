Опубликован список крупных должников за газ в Псковской области

«Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о задолженности крупных потребителей газа в Псковской области по состоянию на 1 декабря.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 декабря 2020 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
484 139 840,47
|
340 558 758,82
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
107 504 742,17
|
98 474 249,81
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
73 877 128,9
|
70 826 771,09
|
МУП «Тепловые сети» Великие Луки
|
58 810 577,41
|
0
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 719 915,58
|
17 226 757,37
|
Порховское МПТСиК
|
39 233 467,46
|
35 164 562,34
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
33 167 425,58
|
31 708 189,25
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|21 792 073,65
|17 835 922,76
|
МУП «Искра»
|
21 227 962,11
|
17 452 526,7
|
МП «ЖКХ» Дедовичского района
|
13 972 988,51
|
13 076 015,61
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
4 943 061,83
|
3 565 395,06
|
ОАО «Уют»
|
776 795,76
|
0
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
2 124 357,6
|
730 000
|
ООО «А2 Энергия»
|
1 855 163,81
|
0
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
3 232 273
|
1 552 966,73
|
МП «Печорские теплосети»
|
907 886,08
|
374 137,03