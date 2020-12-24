ЖКХ

Замена счетчиков электроэнергии проводится бесплатно, напоминает «Псковэнергосбыт»

АО «Псковэнергосбыт» активно проводит замену приборов учета в многоквартирных домах с закончившимся сроком эксплуатации и истекшим межповерочным интервалом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, для исполнения работ учета дополнительно привлечена субподрядная организация ООО «ПАУЭР ГРУПП».

Сотрудники организации одеты в жилетку с логотипом организации на спине, при себе должны иметь информационную карточку (бэйдж) с фотографией, Ф.И.О. сотрудника и указанием должности. В случае возникновения сомнений узнать информацию о замене приборов учета потребители могут по единому номеру АО «Псковэнергосбыт» 8-800-234-05-06.

Замена счетчиков потребленной электроэнергии производится бесплатно. «Будьте бдительны и не попадайте под влияние мошенников, которые требуют оплату за проведенные работы», - призывают в АО «Псковэнергосбыт».