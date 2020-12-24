ЖКХ

Прокуратура озаботилась задолженностью муниципального предприятия в Порховском районе

Прокуратура Порховского района потребовала от муниципального предприятия «Тепловые сети и котельные Порховского района» уменьшить дебиторскую задолженность путем взыскания через суд долгов за коммунальные услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По состоянию на 1 декабря размер дебиторской задолженности населения перед ресурсоснабжающей организацией составляет 23,6 млн рублей. Это, пояснили в ведомстве, послужило основанием для образования кредиторской задолженности организации перед поставщиками энергоресурсов в сумме 70,6 млн рублей.

Для погашения образовавшейся задолженности компания направила в суд заявления на выдачу судебных приказов на общую сумму 4,4 млн рублей, передала документы для принудительного исполнения на сумму 1,8 млн рублей. «Однако данные меры являются недостаточными. Указанные обстоятельства могут привести к нарушению нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района направила в адрес директора муниципального предприятия представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.