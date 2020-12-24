ЖКХ

Дети замерзают в Новоржевской средней школе

Дети замерзают в Новоржевской средней школе, сообщает районная газета «Земля новоржевская». В настоящее время в причинах нарушения теплоснабжения разбирается местное коммунальное предприятие.

Фото: районная газета «Земля новоржевская»

Учащихся некоторых классов отпустили домой до окончания уроков, поскольку, как отмечает газета, «находиться в помещении было невозможно». В первый рабочий день после новогодних каникул социальные сети переполнили жалобы родителей на низкую температуру в начальной школе.

Сегодня температура в здании немного повысилась, заметила начальник отдела образования администрации района Нина Трофимова. «Но ребята из двух классов, где еще по-прежнему холоднее всего, пока переведены для занятий в другие помещения», - рассказала она.

«В настоящее время теплоснабжающая организация пытается установить причины, по которым в здании школы №2 (у стадиона) значительно нарушен тепловой режим, - отметила Нина Трофимова. - Температура на выходе из котельной 50 градусов, дрова подвезены. Из-за чего возникла проблема, сказать пока сложно».

Начальник отдела образования не может сказать, связана ли сложившаяся ситуация с установкой тепловых счетчиков и небольшим ремонтом, который проводился на каникулах.