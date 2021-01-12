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ЖКХ

Жильцы дома в центре Великих Лук встретили Новый год в зловониях

12.01.2021 17:38|ПсковКомментариев: 0

Жильцы многоквартирного дома №32/10 на проспекте Гагарина в Великих Луках встретили Новый год в зловониях. Соответствующее обращение великолучанки опубликовано на сайте губернатора.

Женщина рассказала, что 14 декабря 2020 года уже обращалась за помощью, указывая, что жильцы дома «более полугода вдыхают в своих квартирах зловонный запах канализации, идущий из подвала, а в квартирах - из стоков раковин и ванн», а «комары до сих пор летают толпами».

30 декабря она получила ответ, что управляющая организации ООО «УК "Центр города"» провела работы по дезинфекции подвального помещения многоквартирного дома. МП «Водоканал» выполнила работы по прочистке дворовой канализации в целях исключения подтопления подвального помещения данного дома.

«С 3 января 2021 года все повторилось: и зловонный запах в подъезде (мы и форточки открываем в подъезде, и дверь на улицу оставляем открытой), и в квартире тоже! Звонила в управляющую, телефоны недоступны, видимо, отмечали новогодние праздники. Это не у них же в квартирах воняет. Извините, запахом это не назовешь», - добавила она.

Ответственной за разрешение обращения назначили главу администрации Великих Лук Любовь Романову. 

Теги: #великие луки #ЖКХ #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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