ЖКХ

Псковские теплосети ведут подготовку к сильным морозам

МП «Псковские тепловые сети» заранее готовится к сильным морозам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Большую часть европейской части России ждут сильные морозы, а это еще одно дополнительное испытание для нашего предприятия. Все знают базовые основы физики и понимают, о чем идет речь. В сильные морозы температура теплоносителя в магистральных трубопроводах может достигать 130 градусов. Нагреваясь, металл расширяется, и любой коррозийный дефект или микротрещина могут спровоцировать прорывы. Дабы избежать неприятностей, наше предприятие приступило к ремонтным работам на тех участках трасс, которые стояли первыми в списке на 2021 год, благо погодные условия это позволяют. Ярким тому примером служат работы на сетях, подходящих к детскому садику (улица Олега Кошевого, дом 25). Социальные объекты, тем более детские садики, всегда находятся в приоритете», - отметили на предприятии.

В связи с этим все силы участка №6, которым руководит Игорь Родичев, брошены на замену изношенных сетей. «Именно благодаря таким профессионалам и их взвешенным и рациональным действиям, мы можем быть спокойны в любую погоду. Спасибо за то, что вы с нами. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - сказали в ПТС.