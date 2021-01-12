Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Последний скорый
История развития, качества и новых технологий
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё ЖКХ 12.01.2021 11:100 Дети замерзают в Новоржевской средней школе 12.01.2021 21:230 Псковские теплосети ведут подготовку к сильным морозам 12.01.2021 20:000 К нарушению работы объектов ЖКХ из-за погоды готовятся в Псковской области 12.01.2021 17:380 Жильцы дома в центре Великих Лук встретили Новый год в зловониях 12.01.2021 14:536 «Сил нет больше!»: в бывшем псковском общежитии уже месяц сломан туалет 12.01.2021 11:100 Дети замерзают в Новоржевской средней школе
 
 
 
Самое популярное 05.01.2021 11:466 Работавший в такси студент физмата из Туркменистана погиб в Псковской области 09.01.2021 01:3620 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 11.01.2021 10:426 Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год 05.01.2021 14:0527 Возвращение псковских детей в школы после каникул обсудят на оперштабе 07.01.2021 15:054 Псковичка предупредила об «извращенце» в Ботаническом саду
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Псковские теплосети ведут подготовку к сильным морозам

12.01.2021 21:23|ПсковКомментариев: 0

МП «Псковские тепловые сети» заранее готовится к сильным морозам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Большую часть европейской части России ждут сильные морозы, а это еще одно дополнительное испытание для нашего предприятия. Все знают базовые основы физики и понимают, о чем идет речь. В сильные морозы температура теплоносителя в магистральных трубопроводах может достигать 130 градусов. Нагреваясь, металл расширяется, и любой коррозийный дефект или микротрещина могут спровоцировать прорывы. Дабы избежать неприятностей, наше предприятие приступило к ремонтным работам на тех участках трасс, которые стояли первыми в списке на 2021 год, благо погодные условия это позволяют. Ярким тому примером служат работы на сетях, подходящих к детскому садику (улица Олега Кошевого, дом 25). Социальные объекты, тем более детские садики, всегда находятся в приоритете», - отметили на предприятии.

В связи с этим все силы участка №6, которым руководит Игорь Родичев, брошены на замену изношенных сетей. «Именно благодаря таким профессионалам и их взвешенным и рациональным действиям, мы можем быть спокойны в любую погоду. Спасибо за то, что вы с нами. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - сказали в ПТС.

Теги: #птс #зима #мороз #тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?
В опросе приняло участие 176 человек
12.01.2021, 21:230 Псковские теплосети ведут подготовку к сильным морозам 12.01.2021, 21:000 В Пскове посвятят лекцию писателю, эрудиция которого удивляла историков 12.01.2021, 20:400 Псковича будут судить за перевозку контрабандных сигарет в Кабардино-Балкарию 12.01.2021, 20:190 Великолукская студентка завоевала золото на чемпионате Европы по скелетону
12.01.2021, 20:000 К нарушению работы объектов ЖКХ из-за погоды готовятся в Псковской области 12.01.2021, 19:471 О новогодних елках вековой давности рассказали псковичам в госархиве 12.01.2021, 19:290 Гости Изборска на каникулах съели 3 тысячи блинов 12.01.2021, 19:101 В Пустошкинском районе женщина обвиняется в убийстве знакомого, пустившего ее на ночлег
12.01.2021, 19:000 К юбилею Александра Невского псковичи создали новый сайт 12.01.2021, 18:371 Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов 12.01.2021, 18:200 Два автомобиля не разъехались на улице Ленкоммуны в Невеле 12.01.2021, 18:120 Госпрограмму поддержки развития местного самоуправления утвердили в Псковской области
12.01.2021, 18:070 Пропавшего после визита в больницу псковича более полугода ищет полиция 12.01.2021, 17:551 Россиянка проплыла 85-метровую дистанцию подо льдом и побила мировой рекорд 12.01.2021, 17:470 Уроженка Невеля рассказала, как помогала местной поликлинике в период пандемии 12.01.2021, 17:380 Жильцы дома в центре Великих Лук встретили Новый год в зловониях
12.01.2021, 17:290 Псковские эксперты назвали три причины приостановления регистрации прав 12.01.2021, 17:188 Россияне не смогут привиться вакциной Pfizer в 2021 году 12.01.2021, 17:090 Псковичка и великолучанка стали жертвами «сотрудников банка» 12.01.2021, 17:060 В Невеле введут одностороннее движение на улице Пушкина
12.01.2021, 16:592 Юлию Семенову назначили судьей Арбитражного суда Псковской области 12.01.2021, 16:520 Россия приостановила выдачу электронных виз иностранцам  12.01.2021, 16:430 Мягкая морозная погода ожидает жителей Псковской области на Крещение 12.01.2021, 16:390 Политический гороскоп-2021
12.01.2021, 16:2414 Порядка 100 педагогов в Псковской области находятся на больничном 12.01.2021, 16:161 Можно ли съезжать с кольца из левой полосы: псковичи спорят о ПДД на примере полицейской автомашины 12.01.2021, 16:081 Обнаружено растение, которое может подавлять коронавирус 12.01.2021, 15:560 Глава Пскова поблагодарила сотрудников прокуратуры за ответственный подход к решению задач
12.01.2021, 15:540 Водителя с признаками опьянения нашли полицейские на месте ДТП в Пскове 12.01.2021, 15:500 Генпрокурор России поощрил псковских коллег 12.01.2021, 15:390 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Обросли жирком — пора делиться 12.01.2021, 15:310 Принципиальность сотрудников прокуратуры Великих Лук отметил Николай Козловский
12.01.2021, 15:180 Небольшой снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 13 января 12.01.2021, 15:074 Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение 12.01.2021, 15:050 Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Пскове 12.01.2021, 14:591 В Пскове открыта вакансия зампредседателя городского суда
12.01.2021, 14:570 Пользователи соцсетей обсуждают снежный замок в Пушкинских Горах 12.01.2021, 14:536 «Сил нет больше!»: в бывшем псковском общежитии уже месяц сломан туалет 12.01.2021, 14:460 Уникальный фильм о жизни афонского монастыря вновь покажут в Печорах 12.01.2021, 14:370 Два катка заработают в Великих Луках на выходных
12.01.2021, 14:289 Построить новые торговые ряды планируют на псковском рынке «Нива» 12.01.2021, 14:270 В России стартовала декларационная кампания 2021 года 12.01.2021, 14:240 Аварийную трубу капитально отремонтируют на дороге в Дедовичском районе 12.01.2021, 14:130 Снижение заболеваемости коронавирусом отмечено в 22 регионах России
12.01.2021, 13:570 В Псковской областной библиотеке можно получить доступ к порталу госуслуг 12.01.2021, 13:400 Мишустин призвал следить за ситуацией с COVID-19 после праздников 12.01.2021, 13:390 Лабрадор Шок нашел марихуану в автомобиле в Печорском районе 12.01.2021, 13:200 Электросирены разбудят великолучан в канун Старого Нового года
12.01.2021, 13:1911 Упавшему на скользкой набережной в Пскове Дмитрию Месхиеву диагностировали перелом 12.01.2021, 13:110 ДТП на перегоне Сердце – Великие Луки не повлияло на график движения поездов 12.01.2021, 13:043 Почти миллиард рублей сэкономили заказчики в Псковской области на госзакупках 12.01.2021, 13:000 Самая яркая комета 2021 года приближается к Земле
12.01.2021, 12:500 Водитель «Ауди» уцелел после столкновения с поездом в Великолукском районе 12.01.2021, 12:360 Калининградская компания займется санавиацией в Псковской области 12.01.2021, 12:320 В Великих Луках подростку сломали челюсть 12.01.2021, 12:150 Более 4000 думающих о пенсии псковичей получили секретный код
12.01.2021, 12:092 Сенатор Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13 января 12.01.2021, 11:570 Бесплатную психологическую помощь оказывают онкопациентам в Пскове 12.01.2021, 11:534 В Псковской области подписано соглашение о минимальной зарплате на 2021 год 12.01.2021, 11:476 Почти 300 псковских ветеранов получили новогодние продуктовые наборы
12.01.2021, 11:340 Александр Братчиков поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 12.01.2021, 11:300 Сторож-вор оставлял псковичей без велосипедов 12.01.2021, 11:230 В псковской Росгвардии начался зимний период обучения 12.01.2021, 11:152 В России у женщины выявили 18 мутаций коронавируса
12.01.2021, 11:130 До конца лета в рамках нацпроекта обновят три участка дороги Порхов – Успенье 12.01.2021, 11:100 Дети замерзают в Новоржевской средней школе 12.01.2021, 11:072 Еще один человек скончался в Псковской области от коронавируса 12.01.2021, 11:000 Михаил Ведерников: Труд работников прокуратуры заслуживает благодарности и уважения
12.01.2021, 10:580 Псковские добровольцы 66 раз выезжали на тушение пожаров в 2020 году 12.01.2021, 10:461 Млечный Путь над храмами запечатлели в Гдовском районе 12.01.2021, 10:410 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы 12.01.2021, 10:400 Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
12.01.2021, 10:350 Прокуратура добилась ремонта козырьков подъездов дома в Бежаницах 12.01.2021, 10:280 Восемь очагов коронавируса остаются активными в Псковской области 12.01.2021, 10:220 Около 180 нарушителей границы задержали в Псковской области на новогодних праздниках 12.01.2021, 10:091 Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.